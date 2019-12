Frida Sofia la veille de Noël surprend avec un message émotionnel | Instagram

Apparemment, la fille du rockeur Alejandra Guzmán Il a laissé un instant le comportement controversé qui l'a maintenue sur la touche du scandale.

Apparemment, quelques jours avant la veille de Noël, la jeune chanteuse a fait une instropection et analysé sa vie au cours des derniers mois où elle s'est éloignée de sa famille en raison des disputes qu'elle a entretenues dans les médias.

Maintenant, le chanteur a récemment partagé un message dans lequel il a montré son côté humble et a avoué qu'il devait changer d'attitude après les controverses qu'il a vécues en 2019.

Je dois mettre les pieds sur terre, a déclaré le chanteur.

De plus, le chanteur Il montre les scandales, les différends et tout ce qu'il a joué au cours de cette année et souligne que pour l'année prochaine, il doit réfléchir sur ses acteurs et "mettre les pieds sur terre".

Se pourrait-il que la chanteuse ait été approchée par la mélancolie à cette époque? Quelle que soit la vraie raison, nous espérons que la jeune femme réfléchira profondeur et regardez comme elle souligne "pour être une meilleure personne".

Pendant ce temps, la fille de Alejandra Guzmán qui, il y a quelques mois à peine, a commencé sa carrière dans le milieu musical a partagé son envie de raconter cette année et ses erreurs qu'il a partagées avec ses followers Instagram.

Il convient de rappeler que pendant l'année turbulente pour la chanteuse a commencé en mars lorsque Frida s'est lancée contre sa nièce Michelle Rooms fatigué des comparaisons avec la fille de Luis Miguel. Il a suivi la controverse avec son ancien Christian Estrada, où il a parlé de l'avortement et de l'infidélité d'Estrada avec sa mère Alejandra Guzmán.

Par la suite, la jeune fille est également allée à l'encontre du chanteur, Alejandra Guzmán qu'il a exhibé publiquement l'accusant d'abandon et de dépendances de la chanteuse.

Et si cela ne suffisait pas, il est également entré dans une forte controverse avec ses grands-parents Sylvia Pinal, et Enrique Guzman.

Sans donner trêve aux scandales, il a joué dans un procès avec Chiquis Rivera et récemment avec le publirelationniste Libertad Ojeda, qui a accusé la chanteuse de l'insulter et a même tenté de la frapper, a-t-elle déclaré.

Mais maintenant Frida Sofia Elle montre du regret et cherche à repartir de zéro notée.

"Cette année 2019 s'est emmêlée ha ha ha, je dois repartir de zéro, je dois mettre les pieds sur terre et mettre la première. J'ai besoin de valoriser ma santé, de prendre soin et de profiter de ma maison ainsi que de la petite chose que je veux le plus dans ce monde Philippe, j'ai décidé de documenter plusieurs moments que j'ai vécus cette année et je veux partager avec vous, mais je vais le faire petit à petit pour que vous connaissiez ma réalité. "

De plus, le artiste il a exprimé son souhait qu'ils la connaissent vraiment en dehors de scandales.

"Mes hauts et mes bas. Mes réalisations, mes desmadres et mes vérités. Je veux que vous rencontriez FRIDA SOFIA à travers mes mots et non à travers des interviews manipulées, des dix sous et des diretes. Au final, je suis fait de chair et de sang comme les autres, J'ai des sentiments et tout comme je fais des erreurs et des conneries, je me bats aussi pour être meilleur et pour guérir de toutes les choses toxiques qui ont contaminé mon âme. »

Enfin, il a envoyé à tous ses disciples le souhait qu'à travers son expériences quelqu'un d'autre peut identifier, "je les aime", a-t-il conclu dans un message via son compte Instagram.