Frida Sofía: Vous méritez d'être jo # $% et de terminer avec des insultes à une femme en fauteuil roulant | Instagram

Récemment, la controverse sur un différend que la fille du chanteur a mis au jour Alejandra Guzmán, Frida Sofia Il a joué avec une femme en fauteuil roulant.

Libertad Ojeda, est la publirrelacionista de la chanteuse qui a dénoncé qu'elle avait été agressée verbalement par le chanteur, qu'il souligne, était dans un état gênant car il avait plusieurs tasses sur le dessus.

Maintenant pareil dénonciateur Il dit que l'artiste lui a envoyé un message avec un avertissement clair et qu'il a continué de l'insulter et de la menacer.

Ces derniers jours, une visite présumée de la fille de la chanteuse à Libertad après avoir pris rendez-vous dans son appartement à Miami, Frida Sofia Il a fini par l'agresser et a même dit qu'il était sur le point de la frapper comme il l'a dit.

Vous pourriez être intéressé Frida Sofía: Votre épingle # $% & mère, insultes ivres et presque frappé désactivé

Maintenant, la jeune femme handicapée souligne que via Instagram, Frida a utilisé le réseau pour continuer à envoyer des menaces et même accompagné de mots à haute voix, il a dit qu'il méritait d'être tel quel

Le jour de l'anniversaire de la Vierge, ma résidence est venue vers moi, maintenant si je t'aime … maman … Toi et tous les rats qui ont profité de moi. Tu sais Vous méritez tout ce qui vous est arrivé dans cette vie et vous méritez d'être aussi foutu. Dès que je vous préviens, ne retournez pas avec moi et ne laissez pas mon nom loin, loin de votre épingle … museau. "

Le programme Gordo y La Flaca a partagé les messages agressifs que la femme en question a partagés sur les insultes de la chanteuse.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Jusqu'au moment Frida Sofia Il n'a fait aucune déclaration à cet égard, mais la jeune femme devrait clarifier cette situation.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Il convient de rappeler que la controverse chanteur qui, il y a quelques mois, a fait son débit dans l'environnement musical a été dans l'œil de l'ouragan en raison des scandales qu'il a protogonisés avec sa famille, en particulier avec sa mère Alejandra Guzmán.

Vous pouvez également lire Frida Sofía partage une photo de la Vierge avec un indice clair

De plus, son grand-père Enrique Guzman Il a également montré sa position et a déclaré ces derniers jours qu'il n'était pas d'accord avec l'attitude de la jeune femme. J'espère que vous pourrez bientôt résoudre les problèmes avec votre famille et vous concentrer sur votre carrière artistique, comme vous l'avez déclaré dans les interviews, est l'un de vos grands voeux.