Friends Reunion Special sur HBO Max presque terminé – / Film

Bienvenue dans l’épisode le plus ennuyeux de copains jamais: Celui où la réunion spéciale des amis se déroule réellement. Trois mois après qu’il ait été confirmé qu’une réunion spéciale des amis, qui réunirait la distribution originale de la sitcom NBC bien-aimée, était en préparation à HBO Max, nous avons une mise à jour: cela va probablement se produire.

Deadline rapporte que les négociations sont presque terminées pour Warner Bros.TV, qui produit le spécial télévisé, et les stars de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry. La sortie rapporte que chacune des stars sera payée dans la fourchette de 3 à 4 millions de dollars pour apparaître dans la spéciale, un chèque de paie massif qui dépasse même le célèbre 1 million de dollars par épisode que le casting a reçu lors de la dernière saison de la série.

HBO Max aurait dépensé 20 millions de dollars pour cette spéciale, le tout pour donner plus de sens au lancement de rediffusions Friends sur la prochaine plateforme de streaming, pour laquelle WarnerMedia a déboursé 425 millions de dollars pour les droits de la sitcom incroyablement populaire, l’une des plus Les émissions de streaming convoitées après son passage sur Netflix lui ont redonné une popularité croissante.

Si vous vous demandiez si cet article porterait uniquement sur l’argent, vous avez raison – enfin – l’argent. C’est le problème survenu lors des négociations entre la distribution, Warner Bros. TV et HBO Max, l’automne dernier, lorsque les pourparlers ont été interrompus. Mais il semble que quelques millions de dollars de plus suffisent pour satisfaire le casting, qui a suscité l’enthousiasme des fans sur les réseaux sociaux avec quelques tweets émouvants et des selfies révolutionnaires sur Internet.

Grande nouvelle à venir…

– matthew perry (@MatthewPerry) 5 février 2020

Mais pour ceux qui espèrent une bonne réunion d’amis par script, retenez votre enthousiasme. Lors d’un panel du 25e anniversaire de Friensd au Tribeca TV Festival en septembre, les co-créateurs / producteurs exécutifs Marta Kauffman et David, qui devraient être impliqués dans le spécial HBO Max, ont fermé la possibilité d’un spécial de réunion scripté.

“Nous ne ferons pas de spectacle de retrouvailles, nous ne ferons pas de redémarrage”, a déclaré Kauffman. «L’émission portait sur cette période de la vie où les amis sont votre famille.»

Crane a ajouté: «Nous avons fait le spectacle que nous voulions faire. Nous l’avons bien fait et nous avons mis un arc dessus. »

Articles sympas du Web: