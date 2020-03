Frieza détruira la Terre si vous ne suivez pas ses recommandations pour vous protéger du coronavirus

C’est le moment où nous devons être plus stricts avec notre hygiène pour éviter de contracter à tout prix le coronavirus (covid-19), et jusqu’à Frieza de Dragon ball z sait que nous ne devons pas saluer ni nous embrasser et nous laver les mains constamment. Le non-respect de ces recommandations et d’autres pourrait détruire la planète, il vaut donc mieux être en sécurité que désolé.

L’acteur de voix Gerardo Reyero Muñoz, célèbre pour son rôle de voix de Freeza dans Dragon ball z, a partagé ses meilleures recommandations d’hygiène avec nous pour prendre soin de la covid-19. Dans une vidéo dans laquelle il manipule une marionnette du célèbre méchant de DBZ il nous raconte de sa voix caractéristique:

“Putain de vermine terrestre, j’ai déjà découvert qu’un certain coronavirus, ou covid-19, fait le tour du monde en se proclamant le grand méchant de cette 2020. Mais je ne vais pas le permettre, car je suis le seul méchant autorisé à mettre fin avec vous tous, putain d’insectes terrestres. Je vais donc prendre quelques mesures pour bien prendre soin de cette covid-19. “

En plus de recommander que on se lave bien les mains en disant “mourir virus, mourir”, Frieza nous rappelle que nous devons éternuer et tousser sur notre avant-bras, en plus d’éviter les poignées de main ou les baisers car “de loin c’est mieux”.

“Si vous venez présenter des symptômes, n’ayez pas peur, mieux consultez vos autorités sanitaires locales, elles sauront vous dire quoi faire. Et surtout: pas de panique! »

Pour finir, le puissant méchant nous dit que la meilleure façon de se protéger du covid-19 est de rester à la maison, et pourquoi pas, nous jetant toute la saga Frieza et tous les DBZ pour tuer l’ennui pendant la quarantaine.

