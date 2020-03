Frozen 2 arrive à Disney + trois mois plus tôt!

Plus tôt cette semaine, une date de sortie pour laquelle Frozen 2 arriverait sur Disney + a été révélée dans l’application, qui aurait été le 26 juin 2020 aux États-Unis.

Depuis lors, alors que la situation du Coronavirus s’intensifie, Disney apporte Frozen 2 à Disney + le dimanche 15 mars, 3 mois avant sa date de sortie initiale.

Disney a dit qu’il voulait surprendre les familles avec plaisir et joie pendant cette période difficile.

«’Frozen 2′ a captivé le public du monde entier à travers ses puissants thèmes de persévérance et de l’importance de la famille, des messages incroyablement pertinents à cette époque, et nous sommes heureux de pouvoir partager cette histoire réconfortante très tôt avec nos abonnés Disney + pour profiter à la maison sur n’importe quel appareil », a déclaré Bob Chapek, président-directeur général de The Walt Disney Company.

À l’international, «Frozen 2» sera disponible sur Disney + au Canada, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande le mardi 17 mars. Aux États-Unis, le film sera initialement disponible en haute définition, avec une lecture vidéo Ultra HD accessible à tous les abonnés. le mardi 17 mars.

Le film d’animation n ° 1 de tous les temps, “Frozen 2” suit Elsa, avec Anna, Kristoff, Olaf et Sven, dans un voyage remarquable et inspirant dans l’inconnu pour découvrir la source de ses pouvoirs magiques et sauver le royaume d’Arendelle . Des studios d’animation Walt Disney et de l’équipe de réalisateurs récompensée aux Oscars® Jennifer Lee et Chris Buck, du producteur Peter Del Vecho et des auteurs-compositeurs Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, “Frozen 2” présente les voix d’Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff et Josh Gad.

«Frozen 2» rejoint la gamme de films à succès de Disney +, de contenu original et de titres de bibliothèque classiques de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, etc.

Êtes-vous ravi de regarder Frozen 2 ce week-end sur Disney +?

