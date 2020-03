“Frozen 2” arrive au service de streaming Disney Plus tôt – 15 mars

Voici un petit cadeau de carrière pour les familles: la prévision prévoit que Frozen 2 atterrisse sur le service de streaming Disney + plus de trois mois plus tôt, le dimanche 15 mars.

Le service de streaming parvenu / domicile de Baby Yoda a annoncé vendredi soir un changement d’horaire qui plaira à la foule, avant ce qui devrait être un long week-end pour couronner l’une des plus longues semaines du monde, car la conversation sur les coronavirus a dominé les ondes et contraint de plus en plus les gens à rester à la maison / à l’intérieur. Le communiqué de presse de la société indique que cette décision vise à surprendre “les familles avec plaisir et joie pendant cette période difficile”.

À l’international, Frozen 2 sera disponible sur Disney + au Canada, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande le mardi 17 mars. Côté États-Unis, le film sera initialement disponible en HD, avec une lecture vidéo Ultra HD disponible le 17 mars.

Situé trois ans après les événements du blockbuster de 2013, Frozen 2 a ramené Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff et Josh Gad comme voix d’Elsa, Anna, Kristoff et Olaf, tandis que les nouveaux membres de la distribution vocale étaient Sterling K. Brown, Evan Rachel Wood, Alfred Molina et Martha Plimpton.

Frozen 2, qui a fait ses débuts en salles le 22 novembre, devait à l’origine ne pas atterrir sur Disney + avant le 26 juin.