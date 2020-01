Frozen 2 Blu-ray, DVD et dates numériques prévues pour février / film

Congelé 2 a été l’un des plus grands succès de Disney l’année dernière, devenant le film d’animation le plus rentable de tous les temps. Et le mois prochain, la suite musicale animée revient à la maison sur numérique, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD, juste avant le début de l’hiver.

La version Blu-ray, DVD et numérique de Frozen 2 comprendra une multitude de scènes supprimées, des œufs de Pâques, des sorties et une version du film à chanter pour que vos enfants vous rendent fou. De plus, il y a même une séquence musicale supprimée chantée par Olaf qui ne fait pas partie de la coupe finale du film, ainsi que deux autres chansons complètes qui ne figurent pas dans le film. Découvrez ci-dessous toutes les fonctionnalités spéciales de la vidéo personnelle Frozen 2.

Walt Disney Animation Studios a annoncé que Frozen 2 sera d’abord disponible en numérique en 4K Ultra HD, HD traditionnel et en définition standard sur 11 février. Il sera accompagné de deux exclusivités bonus uniquement disponibles dans le cadre de cette version numérique. Il y aura également un ensemble numérique comprenant à la fois Frozen et Frozen 2. Deux semaines plus tard, Frozen 2 sortira 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-ray et DVD sur 25 février.

Dans Frozen 2, la réponse à la raison pour laquelle Elsa est née avec des pouvoirs magiques l’appelle et menace son royaume. Avec Anna, Kristoff, Olaf et Sven, elle entreprend un voyage dangereux mais remarquable. Dans «Frozen», Elsa craignait que ses pouvoirs soient trop pour le monde. Dans la suite très attendue, elle doit espérer qu’ils suffisent.

De l’équipe lauréate d’un Oscar – réalisateurs Jennifer Lee et Chris Buck, producteur Peter Del Vecho et auteurs-compositeurs Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez – «Frozen 2» met en vedette les voix d’Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff et Josh Gad.

En ce qui concerne les fonctionnalités spéciales, voici ce que vous pourrez voir, y compris cinq scènes supprimées, trois chansons supprimées, et plus encore.

Version à chanter du film – Chantez avec vos chansons préférées pendant que vous regardez le film.

Sélection de chanson – Accédez à vos moments musicaux préférés, avec des paroles à l’écran. Les chansons incluent «Into The Unknown», nominé aux Oscars, «All Is Found», «Some Things Never Change», «When I Am Older», «Lost in the Woods», «Show Yourself» et «The Next Right Thing» ”

Outtakes – Riez avec le casting de “Frozen 2” pendant qu’ils enregistrent leurs répliques, chantent leurs chansons et s’amusent dans la cabine d’enregistrement.

Scènes supprimées – Découvrez quelques scènes qui n’ont jamais fait le montage final.

Intro – Les réalisateurs Jennifer Lee et Chris Buck offrent un aperçu de leur processus de réalisation de films avec des scènes qui n’ont pas été retouchées.

Prologue – Une bataille fait rage entre Arendelle et le Northuldra tandis qu’une mystérieuse figure défie le roi Agnarr.

Chambre secrète – Une chambre secrète révèle encore plus du passé d’Anna et d’Elsa, y compris une révélation choquante sur leur mère.

Le rêve d’Elsa – L’aperçu ludique d’Anna dans le rêve d’Elsa prend une tournure sombre.

Hard Nokks – Kristoff révèle ses véritables sentiments sur la vie à Arendelle lorsque le Nokk ne prendra pas non pour réponse.

Un endroit à nous – Elsa utilise sa magie pour soulager les doutes persistants d’Anna sur la foi de leurs parents en elle.

Chansons supprimées – En ce qui concerne «Frozen 2», il ne peut jamais y avoir trop de musique. Écoutez quelques-unes des chansons qui ont été coupées du film final.

Intro – Les réalisateurs Jennifer Lee et Chris Buck se délectent de la chance de partager quelques chansons qui ne sont pas entrées dans le film final.

«Maison» – Anna savoure chaque instant en se promenant dans ce royaume qu’elle appelle chez elle.

“Je veux bien faire les choses” – Kristoff veut que tout soit parfait avant de proposer, laissant Anna se demander, “Est-ce que ce sera jamais juste?”

Les esprits de «Frozen 2» – Les acteurs et l’équipe explorent la mythologie scandinave et nordique qui a inspiré les esprits habitant la forêt enchantée de “Frozen 2”.

Le saviez-vous??? – Olaf nous pose la question “Saviez-vous que” alors que nous découvrons “Frozen 2” des faits amusants, des oeufs de Pâques et des friandises sur la réalisation du film.

Marquer une suite – Le compositeur Christophe Beck combine un orchestre de 91 pièces avec 30 voix chorales pour créer la partition convaincante de “Frozen 2”.

Tests de coup de vent – Ils disent que vous ne pouvez pas voir le vent. Seuls ses effets. Les cinéastes lui donnent un coup de feu tout en créant l’esprit du vent ludique, Gale.

Gale Test – Une jeune fille et un garçon jouent au tag dans cet effort entièrement animé pour «donner de la personnalité à quelque chose d’invisible».

Test de coup de vent dessiné à la main – Un test dessiné à la main pour donner vie à l’esprit du vent précoce.

Bobine multilingue

«Dans l’inconnu» en 29 langues – Écoutez l’appel vertigineux d’Elsa à l’aventure dans 29 langues différentes

Vidéos musicales – Weezer et Panic! au Disco prêtent leur voix à quelques-unes des mélodies montantes de “Frozen 2”.

“Into the Unkown” (Panic! À la version Disco) – Panic! au leader Disco Brendon Urie stars dans leur version de “Into The Unknown” de “Frozen 2”.

“Lost in the Woods” (version Weezer) – Weezer met son spin sur la ballade épique de Kristoff, “Lost In the Woods”.

Exclusivités numériques:

Rencontrez les Lopez – Rencontrez l’équipe primée de mari et femme derrière les incroyables chansons de «Frozen» et «Frozen 2».

Chanson supprimée “Unmeltable Me” – Une version animatique de la chanson de célébration d’Olaf sur sa liberté retrouvée.

