Frozen 2 Critique | À l’affiche Disney Plus

Anna et Elsa sont de retour et cette fois, ils quittent Arendelle et nous emmènent «Dans l’inconnu». La suite du smash hit de 2012 est une suite solide, mais toujours pas aussi bonne que l’original.

Dans cette suite, nous en apprenons davantage sur les parents d’Anna et d’Elsa, sur la connexion magique d’Elsa et sur la façon dont les deux sont connectés à un groupe de personnes vivant dans la forêt enchantée. Le film raconte une merveilleuse histoire de sacrifice qui met fin à des années de conflit et apporte l’unité aux habitants d’Arendelle et de la forêt enchantée.

Je pense que ce film fait un excellent travail pour compenser les défauts du premier film. Jonathan Geoff fournit la voix de Kristoff. Il a été démontré par son rôle dans “Glee” qu’il est un excellent chanteur. Alors, pourquoi n’avait-il pas sa propre chanson dans “Frozen?” “Frozen 2” compense cela en lui donnant ce que je pense être la deuxième meilleure chanson du film avec “Lost in the Woods”.

La réduction de Olaf est également une belle touche. Dans le premier film, j’ai trouvé Olaf assez ennuyeux. N’offense pas Josh Gad dont j’aime le travail la plupart du temps, mais dans «Frozen», Olaf est tombé sur beaucoup comme Jar Jar Binks. Dans “Frozen 2”, il est réduit et je pense que cela rend un grand service à ce film. Il est toujours là pour les enfants, mais il n’est pas désagréable et me fait rêver pour une scène dans laquelle il n’est plus. Je ne sais pas à quel point le contrecoup du court métrage “Frozen” diffusé avant “Coco” a affecté le rôle d’Olaf dans ce film , mais mon expérience a été renforcée par sa présence tempérée.

Mais tout sur ce film n’a pas frappé. Beaucoup de chansons sonnent comme si elles essayaient de reproduire le succès du premier film. Bien que je pense que cela fonctionne pour “Into the Unknown” et “Lost in the Woods”, le reste ressemble à des imitations bon marché. Ils me rappellent les séquences vidéo directes des années 90. Ces films avaient des chansons amusantes, mais ils ressemblaient à des versions de marque de magasin des chansons de sortie en salles. Cela ne frappe pas Idina Menzel, une autre ancienne de «Glee», et Kristen Bell qui sont toujours de remarquables chanteuses et actrices.

La fin est aussi une belle touche. Lors du premier film, j’ai attendu Elsa pour abdiquer complètement le trône et faire d’Anna reine d’Arendelle. Bien que cela ne se soit pas produit dans “Frozen”, cela s’est produit ici et cela a parfaitement complété le voyage à mon avis. Elsa est mieux adaptée en tant que chef de la forêt enchantée et Anna est mieux adaptée en tant que chef d’Arendelle.

C’est une belle suite. C’est un bon film dans l’ensemble. Certains éléments sont meilleurs que «Frozen», mais ce n’est pas aussi bon. C’est une suite. Et il n’y a rien de mal à cela.

Classement: 3 étoiles sur 5

Que pensez-vous de “Frozen 2?” Était-ce aussi bon que le premier?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

