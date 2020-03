Frozen 2 non disponible sur Disney + au lancement pour l’Europe

Plus tôt ce mois-ci, Disney a sorti Frozen 2 sur Disney + trois mois plus tôt que prévu, mais de nombreux fans européens ont demandé quand le film serait disponible au lancement.

Malheureusement, lorsque vous recherchez Frozen 2 dans l’application Disney +, la date de sortie au Royaume-Uni est fixée au 17 juillet 2020.

Alors que l’Espagne a une date de sortie du 10 juillet.

Voici une capture d’écran du Royaume-Uni:

Ce n’était pas un choc énorme, car le film n’est sorti sur Blu-Ray / DVD que vers la fin de ce mois, mais je ne serais pas surpris si cette date de sortie est avancée pour générer plus d’abonnements à Disney +, en particulier avec de nombreux Européens sont contraints de rester chez eux en raison du Coronavirus.

Pensez-vous que Frozen 2 devrait être disponible?

