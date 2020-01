Frozen 2 séances de sing-along arrivant la semaine prochaine – / Film

Préparez ces tuyaux, car Congelé 2 des projections de chant sont à venir. Oui, bientôt vous pourrez vous asseoir dans un lieu public et chanter hors-clé avec un groupe d’étrangers, et n’est-ce pas de cela qu’il s’agit? Le concert de Frozen 2 se rendra au cinéma la semaine prochaine, donnant aux fans une chance de chanter leurs chansons préférées tout en donnant à Disney une chance de gagner encore plus d’argent.

Frozen 2 Sing-Along

Ci-dessus, vous pouvez regarder une vidéo présentant une version à chanter de “Some Things Never Change”, le grand nombre qui rassemble tous les personnages familiers au début du film. Ce n’est qu’un petit exemple de ce qui vous attend si vous assistez à une projection simultanée de Frozen 2 la semaine prochaine. Disney sort la version à chanter du film à partir de 17 janvier, et vous pouvez acheter des billets ici.

Frozen 2, réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee, présente les voix de Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad, Jonathan Groff, Sterling K. Brown, Evan Rachel Wood, Alfred Molina, Martha Plimpton, Jason Ritter, Rachel Matthews.

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques? Quelles vérités sur le passé attendent Elsa alors qu’elle s’aventure dans l’inconnu des forêts enchantées et des mers sombres au-delà d’Arendelle? Les réponses l’appellent mais menacent également son royaume. Avec Anna, Kristoff, Olaf et Sven, elle fera face à un voyage dangereux mais remarquable. Dans «Frozen», Elsa craignait que ses pouvoirs soient trop pour le monde. Dans «Frozen 2», elle doit espérer qu’ils suffisent. De l’équipe lauréate d’un Oscar – réalisateurs Jennifer Lee et Chris Buck, producteur Peter Del Vecho et auteurs-compositeurs Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez – et mettant en vedette les voix d’Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff et Josh Gad, Walt Disney Animation «Frozen 2» des studios a ouvert ses portes dans les salles américaines le 22 novembre 2019, devenant le film d’animation le plus rentable de tous les temps début janvier.

