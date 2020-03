Frozen – Revue rétro | À l’affiche Disney Plus

“Laisser aller! Laisser aller!” Cette chanson a pris le monde d’assaut alors que Disney a dévoilé l’un de ses plus gros blockbusters dans “Frozen”. Le film a été un énorme succès qui a symbolisé le retour des studios d’animation Walt Disney à la grandeur et a aidé à reconnaître l’ère actuelle de l’animation Disney comme le renouveau.

Rencontrez Elsa et Anna, sœurs royales, tandis qu’Elsa monte sur le trône d’Arendelle. Mais, Elsa cache une puissance de glace secrète. Après sa fuite, Anna essaie de la ramener tandis que la fiancée d’Anna tente d’usurper le trône. À travers tout cela, Elsa et Anna sauvent leur royaume et apprennent qu’un acte de véritable amour ne doit pas provenir d’un autre significatif.

Il y a beaucoup de choses incroyablement merveilleuses dans ce film. Tout d’abord, j’aime la réaction d’Elsa et de Kristoff à l’idée d’Anna s’engageant avec un homme qu’elle vient de rencontrer. Cela avait été un trope de Disney depuis “Blanche-Neige et les Sept Nains” et c’est merveilleux de voir un film en parler et de dire à quel point c’est bizarre.

Deuxièmement, j’aime le fait que l’histoire d’amour ne signifie pas grand-chose pour l’intrigue globale. Hans est le méchant qui prétend aimer Anna pour usurper le trône. Kristoff a clairement développé des sentiments pour Anna, mais, en si peu de temps, il est trop tôt pour dire si c’est de l’amour. Lorsqu’un acte de véritable amour est nécessaire, ce sont les deux personnages qui se connaissent depuis le plus longtemps, les deux personnages avec un amour inconditionnel l’un pour l’autre, les sœurs qui accomplissent l’acte. Anna aurait pu courir vers Kristoff, mais montre combien elle aime sa sœur en courant vers elle, risquant sa propre vie pour sauver Elsa. C’est l’acte d’amour le plus convaincant de tout le canon de Disney.

Nous devons également discuter de la musique. Je pourrais dire que c’est la première comédie musicale de Disney depuis «Le Roi Lion» à avoir autant de chansons qui se coincent dans la tête. Il y a au moins quatre chansons que j’ai quitté ce chant de film. Je sais que “Let It Go” a été le hit à succès qui a été diffusé à la radio, mais à mon avis, peut-être controversé, je pense que “For the First Time in Forever” est la meilleure chanson du film. Je reviens avec une meilleure appréciation de la musique du film de cette chanson que “Let It Go”. Cela pourrait être la fatigue de «Let It Go» étant partout quand le film est sorti, mais je préfère simplement «Pour la première fois pour toujours».

Ce film n’est pas sans défauts. Discutons de l’intrigue. Un royal dont les parents meurent est contraint de fuir. Tout va mal à la maison et quelqu’un de chez eux les trouve et encourage le royal à revenir. Le royal refuse d’abord mais finit par se battre avec le méchant principal. C’est l’intrigue de “Le Roi Lion”. “Frozen” change la fin. Ce n’est pas exactement le même film, mais les similitudes sont un peu évidentes. De plus, je comprends parfaitement à quel point Olaf plaît aux enfants, mais en tant qu’adulte voyant ce film pour la première fois, j’étais agacé. Le personnage ne me plaît pas.

En fin de compte, je vois pourquoi ce film a été un succès retentissant, mais c’est mon moins préféré des films Disney Revival que j’ai vus. J’ai plus apprécié «Moana», «Wreck-It Ralph», «Big Hero 6» et «The Princess and the Frog».

Classement: 3,5 étoiles sur 5.

Bien qu’il m’attire moins que les autres films Disney de l’ère actuelle, je ne peux pas trop le rétrograder car c’est objectivement un bon film.

Qu’avez-vous pensé de “Frozen?”

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

.