Fruit magique! Raisons de consommer du lechoza ou de la papaye tous les jours

La lechoza ou papaye est un fruit qui semble provenir d’un autre monde. Il a de merveilleuses propriétés médicinales qui vous surprendront.

9 février 2020

En plus de sa teneur élevée en calcium et en vitamine C (80 milligrammes pour 100 grammes que vous consommez), la papaye aide à maintenir la santé de l’ensemble du système digestif.

Par exemple, ses graines sont un vermifuge naturel: sa consommation peut être très efficace pour tuer les parasites et les amibes, en raison de sa forte teneur en enzymes protéolytiques et en carpaïne, alcaloïde qui a démontré son action contre ces envahisseurs agaçants.

La papaye a également des propriétés pour prévenir les maladies oculaires telles que le glaucome et les cataractes.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) consomme quotidiennement ce fruit, au moins 30 grammes, pour assurer un bon fonctionnement intestinal et éviter des problèmes tels que la constipation.

D’autres noms avec lesquels il est connu sont: melon d’arbre, bombe aux fruits, Zapote mamao, pucha et nampucha, entre autres.