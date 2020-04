Fuite d’une photo du carnage de Woody Harrelson confirmé faux

La photo divulguée de Venom 2 montrant le carnage de Woody Harrelson a été confirmée comme étant fausse.

L’un des plus grands succès de 2018 a été Venom de Tom Hardy, qui a vu l’acteur britannique jouer le rôle emblématique d’Eddie Brock pour la première fois. Le film était le premier film de Sony centré sur Spider-Man qui ne comportait pas le célèbre slinger web et contre toute attente, il est devenu un succès commercial et un favori des fans. La scène post-générique du film a même taquiné Woody Harrelson endossant le rôle du méchant Carnage pour la suite.

Le Venom 2 de Woody Harrelson étant toujours sur la bonne voie pour sortir en salles cette année malgré la pandémie de coronavirus, les fans ont été ridiculement excités de voir les débuts cinématographiques de Carnage. Leur enthousiasme était si évocateur que certains fans pensaient qu’une photo de Canrage faisant le tour en ligne provenait en fait du prochain Venom 2. Il s’avère que la photo qui montre soi-disant Harrelson comme Carnage est en fait une fausse, avec MCU Cosmic confirmant que c’est de une bande-annonce de fans de Spider-Man 4 de 2016.

Cette déception doit toucher tout près de chez eux pour les fans de Venom, surtout parce que nous n’avons pas vu le carnage de Harrelson. À la fin du premier film, les fans ont pu voir Cletus Kasady de Harrelson, qui a taquiné son alter ego Carnage. À part le méchant rouge étant le méchant de la suite, les détails sont assez minces pour le film de Woody Harrelson.

Réalisé par Andy Serkis à partir d’un scénario écrit par Kelly Marcel, Venom 2 met en vedette Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock, Michelle Williams dans le rôle d’Anne Weying, Naomie Harris dans le rôle de Shriek et Woody Harrelson dans le rôle de Carnage. En attendant, les fans peuvent se tourner vers tous les formats de médias domestiques pour revoir le premier film. Voici le synopsis officiel du film:

L’histoire de l’évolution du personnage le plus énigmatique, complexe et dur à cuire de Marvel – Venom! Eddie Brock (Tom Hardy) est un homme brisé après avoir tout perdu, y compris son travail et sa fiancée. Juste au moment où sa vie est à son plus bas niveau, il devient l’hôte d’un symbiote extraterrestre qui se traduit par des super-pouvoirs extraordinaires – le transformant en Venin. Ces pouvoirs seront-ils suffisants pour que ce nouveau protecteur mortel vaince les grandes forces du mal, en particulier contre le rival symbiote beaucoup plus fort et plus armé, Riot?

Réalisé par Ruben Fleischer à partir d’un scénario écrit par Jeff Pinkner & Scott Rosenberg et Kelly Marcel, Venom stars Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott, Jenny Slate, Ron Cephas Jones et Woody Harrelson.

Venom est désormais disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

