Fuites d’appels téléphoniques «célèbres» de Kanye West et Taylor Swift

La saga continue.

Quatre ans après que Kim Kardashian a partagé un appel téléphonique entre Kanye West et Taylor Swift pour discuter de ses paroles «célèbres», un enregistrement plus long de leur conversation a été divulgué vendredi soir, ce qui semble soutenir l’argument de Swift selon lequel elle était aveuglée par certaines paroles.

Le clip de 10 minutes commence par Kanye demandant à Taylor de publier “Famous” sur son compte Twitter. “Alors mon prochain single, je voulais que vous le tweetiez … c’est pourquoi je vous appelle. Je voulais que tu sortes la chanson », dit-il au chanteur.

Il explique ensuite qu’il a inclus une “ligne très controversée” sur Swift dans la chanson et qu’il a envisagé les paroles pendant huit mois. “Ça va aller un peu Eminem alors pouvez-vous vous préparer pendant une seconde?” il dit avant que Swift demande, “Est-ce que ça va être méchant?”

“Non, je ne pense pas que ce soit méchant”, répond Ye avant de révéler qu’il a joué la chanson pour sa femme et Ninja de Die Antwoord. Alors que Kim pensait que c’était «fou» au début, elle a fini par l’aimer. «C’est comme la putain de réplique préférée de ma femme», ajoute-t-il.

Il a ensuite violé les paroles de Swift: «Il est donc dit:« À tous mes Southside ni ** qui me connaissent le mieux / j’ai l’impression que Taylor Swift pourrait me devoir du sexe », ce à quoi Swift répond:« Ce n’est pas méchant. »

Cependant, les paroles qui en ont fait la version finale du morceau sont différentes. «Pour tout mon Southside ni ** qui me connaît le mieux / J’ai l’impression que moi et Taylor pourrions encore avoir des relations sexuelles / Pourquoi? J’ai rendu cette chienne célèbre », rappe-t-il.

Dans une autre partie de l’appel, West demande à Swift ce qu’elle ressentirait s’il incluait une ligne qui disait “Je l’ai rendue célèbre”. «Tu as dit ça? Oh mon Dieu, eh bien, qu’est-ce que je vais faire à ce stade », dit Swift. “C’est juste un peu comme, quoi que ce soit à ce stade, mais je veux dire, vous devez raconter l’histoire de la façon dont cela vous est arrivé et de la façon dont vous l’avez vécu. Honnêtement, vous ne saviez pas qui j’étais avant cela. Peu importe si j’ai vendu 7 millions de cet album avant vous, c’est ce qui s’est passé. Vous ne saviez pas qui j’étais avant et ça va. Ouais, j’ai hâte de l’entendre. “

En 2016, Kim Kardashian a défendu son mari contre les accusations en partageant une partie de l’appel téléphonique. À l’époque, il semblait que Swift avait approuvé les paroles de West, qui ne comprenaient pas: “J’ai rendu cette chienne célèbre.”

Swift a soutenu qu’elle disait la vérité et que Kanye ne lui avait jamais dit qu’il allait l’appeler «cette garce». “Cela n’existe pas parce que cela ne s’est jamais produit”, écrit-elle.

Après que les images nouvellement divulguées ont fait surface, les fans de Swift ont pris comme justification qu’elle disait la vérité et a lancé une #KanyeWestIsOverParty sur les réseaux sociaux, tandis que les fans de Kanye ont qualifié la querelle d ‘«anciennes nouvelles».

Écoutez l’appel téléphonique complet ci-dessous.