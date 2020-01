Fun Art transforme «The Monster Squad» en «Cereal Monster Squad»!

L’une des choses les plus merveilleuses à propos de Fred Dekker The Monster Squad est qu’il a réuni tous les monstres classiques les plus emblématiques du cinéma pour une purée de monstres pleine de plaisir des années 80, quelque chose qui ne serait tout simplement pas possible aujourd’hui en raison de problèmes de droits. Où pouvez-vous voir les monstres universels traîner ensemble? Dans l’allée des céréales, bien sûr!

Chaque saison d’Halloween, General Mills redonne vie aux comtes Chocula, Boo Berry et Franken Berry, ainsi qu’aux étagères des magasins, les trois hommes phares de la gamme «Cereal Monsters» de friandises fantasmagoriques. Bien sûr, il ne serait pas juste de ne pas mentionner à la fois Yummy Mummy et Fruit Brute, deux personnages éphémères dont les céréales ont été vues pour la dernière fois en 2013.

Maintenant, que se passerait-il si vous combiniez le Monster Squad de Dekker avec les monstres de céréales de General Mills? C’est précisément le délicieux artiste de fusion UncannyKnack a évoqué!

L’artiste explique à propos de Deviant Art: «S’amuser à rendre hommage à The Monster Squad avec mes céréales préférées de quand j’étais enfant – c’était une huée écrasant Boo Berry, Count Chocula, Franken Berry et les deux moins connus Yummy Mummy et Fruit Brute . Espérons que vous apprécierez!”

Rencontrez «The Cereal Monster Squad» ci-dessous!