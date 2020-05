Funko a publié les chiffres de l’édition spéciale «Back To The Future»!

Est inévitable, le monde aime les funkos, Ces belles figurines en vinyle ont dominé le marché des jouets ces dernières années. parce que pratiquement tout personnage célèbre que vous pouvez imaginer a le sien. Il y a quelques jours à peine, la société américaine a annoncé l’arrivée du Funko Pop de Johnny Bravo et Dexter – ils se sont vendus en quelques minutes – mais maintenant ils ont une surprise pour les fans de Retour vers le futur.

Bien qu’il y ait déjà beaucoup de personnages inspirés de la trilogie réalisée par Robert Zemeckis à la fin des années 80, pas mal de visages sur le marché des collectionneurs, ceux qui viennent d’être annoncés sont encore plus particuliers. Pourquoi disons-nous cela? Bon, Eh bien, avec cette collection des têtes de vinyle curieuses célébrera le 35e anniversaire de la première du film original.

Et bien sûr, si vous êtes un fan de Funko ou l’histoire de Marty McFly et Doc Brown voyageant à travers le temps, vous voudrez les avoir à tout prix, et ici nous vous disons quels modèles vous voyez déjà dans votre vitrine. Le protagoniste principal est le film original, Back To The Future, afin de se souvenir de certaines scènes et moments importants qui sont devenus partie intégrante de la culture pop.

Pour le personnage qui a joué le bien Michael J. Fox Quatre figurines arriveront là où Marty a certaines de ses tenues les plus emblématiques: comme le gilet gonflable orange, la tenue qu’il portait à son retour en 1955, et même les lunettes de soleil qu’il portait lorsque cette immense consolation a été lancée au début du film.

Compléter la collection Vous ne pouviez pas manquer le Marty qui voyage en 2015 avec la casquette fluorescente et la Nike à un seul bouton. Ce sera sans aucun doute le plus convoité de tous.

De toute évidence Doc Brown ne pouvait pas être laissé pour compte dans cette grande collection, et bien qu’ils ne sortiront que deux figurines inspirées du personnage de Christopher Lloyd, les deux en valent la peine.

Le premier d’entre eux se concentre sur la scène de la tour de l’horloge, lorsque nos protagonistes veulent démarrer l’épopée DeLorean pour revenir au présent, vous souvenez-vous? Le dernier a le casque fou plein de câbles que Doc voulait utiliser pour lire dans les esprits, un de ces bijoux que nous voulions sûrement tous avoir.

Pour finir et chouchouter tous les fans de la trilogie, il y a aussi une poupée inspirée de Biff Tannendonc si vous voulez avoir la collection complète vous ne pouvez pas manquer ce gros tyran aimé de beaucoup, détesté de tous.

Si vous voulez vous armer certaines de ces merveilleuses figurines, nous vous recommandons d’aller casser le petit cochon et de mettre les piles car nous sommes sûrs qu’elles voleront dès qu’elles seront disponibles. Vous pouvez acheter n’importe laquelle des figurines Back To The Future en cliquant sur PAR ICI.

Tant que nous nous en souvenons Scène épique avec Marty jouant “Johnny B. Goode” par le légendaire Chuck Berry pour égayer notre journée: