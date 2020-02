Funko Pop aura de nouvelles figurines Inuyasha

Encore une chose dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin avant de la voir: les nouvelles figurines Funko Pop de InuYasha, l’anime classique basé sur les mangas de 1996. Ils ont été présentés au Toy Fair 2020 qui a lieu à New York et ce sont les chiffres dont les fans d’Inuyasha et Funko avaient besoin.

Présenté cinq figurines Funko Pop différentes de Inuyasha: un de Kagome, un autre de Sesshomaru et deux autres d’Inuyasha, un dans son apparence normale et un autre dans sa transformation en démon. Le cinquième personnage est Sesshomaru, mais sous sa forme de chien démon.

En outre ils ont présenté un morceau spécial de Pop! Moments, la collection qui recrée les scènes les plus emblématiques d’un anime ou d’une série. Inuyasha revivra le moment où le protagoniste et Sesshomaru se sont rencontrés pour la première fois.

Le manga d’InuYasha (écrit et illustré par Rumiko Takahashi) a été publié entre 1996 et 2008 dans le magazine Shonen Sunday au Japon et a réussi à remplir 56 volumes. En revanche, l’anime était en charge du studio Sunrise et ses 167 chapitres ont été diffusés entre 2000 et 2004.

