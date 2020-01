Funko présente Funko Soda: ses boissons gazeuses officielles

Funko a développé ses gammes de produits depuis sa naissance, bien que sa force reste ses figurines en vinyle, il a déjà lancé d’autres produits différents, comme sa marque de céréales. Il va maintenant aller plus loin et lancer sa propre marque de boissons gazeuses, qui, comme le veut la tradition, comprendra l’une de ses figures caractéristiques.

Ouais Le nouveau Funko Soda est une nouvelle gamme de boissons gazeuses qui comprend également des figurines de collection. Chaque canette de soda comprend une figurine de 4,25 pouces et un porte-gobelet.

Au-delà du goût du soda de Funko, la chose intéressante est les figurines de collection, qui incluent des personnages de franchise de DC Comics, Hanna-Barbera, Masters of the Universe, Green Hornet, Thundercats, General Mills, Batfink et Bob’s Big Boy, le premier personnage qui a lancé un Funko.

Funko a annoncé que les boissons gazeuses sont en édition limitéeet aura un nombre différent de tirages. Par exemple, la ligne DC Comics a Batman, avec une production limitée de 10 000 pièces; Robin, avec une production limitée de 7 500 pièces; et Wonder Woman, avec une production limitée à 10 000 pièces. Chacune des figurines aura une version variante, dans le cas de Batman et Robin, elles auront leurs uniformes dorés, tandis que la figurine Wonder Woman est en argent.

La ligne Hanna-Barbera comprend Pedro Flintstones (Fred Flinstone), avec un tirage de 7 500 pièces; Pablo Marble (Barney Rubble), avec une circulation de 7 500 pièces; Huckleberry Hound, avec une production limitée à 6 000 pièces; Mandibulín (Jabberjaw), avec une production limitée à 6 000 pièces; Pepe Pótamo (Peter Potamus), avec une production limitée à 6 000 pièces; et Simiolón (Grape Ape), avec une production limitée à 6 000 pièces. Les variantes de ces caractères sont disponibles dans une variété de couleurs différentes.

La ligne Masters of the Universe ne comprend que deux personnages: He-Man et Skeletor, tous deux avec une production limitée de 10 000 pièces chacun. La variante He-Man est entièrement verte, tandis que Skeletor a de petites finitions noires et une tache verte sur le front.

De même, la ligne Thundercats présente Lion-O et Mumm-Ra, avec une production limitée de 7 500 pièces respectivement. La variante de la figure Lion-O brille dans l’obscurité, tandis que Mumm-Ra change son armure d’or en noir.

La ligne General Mills présente Franken Berry et Count Chocula, les personnages céréaliers, chacun avec une production de 7 500 pièces chacun. La variante de Franken Berry est brune, tandis que le comte Chocula est bleu.

La ligne Green Hornet comprend le personnage principal et son copain Kato, avec une production limitée de 6 000 pièces pour chaque personnage. Les deux variantes sont grises.

Bob’s Big Boy et la mascotte de Batfink n’obtiennent qu’un chiffre chacun. Big Boy aura une édition limitée de 7500 pièces, tandis que Batfink est livré avec une production limitée de 5000 pièces. La variante Big Boy a un costume écossais rouge. La variante Batfink réinvente le personnage en noir et blanc.

Funko Soda n’a pas encore de date de sortie, mais c’est presque un fait qui sera lancé à un moment donné cette année.

