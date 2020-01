Funko révèle «Holy Wood’-Era Marilyn Manson POP! Jouet en vinyle

Taquiné en août dernier, Funko vient de réaliser de beaux rêves avec un aperçu de l’achèvement Marilyn Manson POP! Jouet en vinyle, qui est tiré de son look de l’époque de Holy Wood et de sa tournée de 2001.

Vous pouvez déjà pré-commander le chiffre sur Amazon pour seulement 10,99 $.

Manson est un artiste coloré et a eu plus d’une poignée de looks vraiment cool au fil des ans. Nous aimerions voir cette collection s’élargir pour inclure des jouets de plusieurs époques, comme Portrait d’une famille américaine, Antichrist Superstar, Mechanical Animals et bien d’autres au fil des ans.

Cela devrait bien s’accorder avec le Rob Zombie POP! Vinyle.

A LIRE AUSSI: [Ranked] Albums de Marilyn Manson!