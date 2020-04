Funny Live d’Emmanuel et Mijares sur Instagram

Mexico.- Plus de 30 artistes mexicains ils unissent leur voix dans une chanson de solidarité et d’espoir avec le thème Je vais résister au Mexique, qui est déjà disponible.

Gloria Trevi, Belinda, Ha * Ash, DLD, Ximena Sariñana, Yahir et Horacio Palencia, parmi tant d’autres, ont été enregistrés à distance pour la vidéo et ainsi transmettre un message aux Mexicains mis en quarantaine.

Ce thème, déjà transformé en hymne de résistance à la pandémie en Espagne, a été reproduit au Mexique.

Ainsi un groupe de chanteurs et de musiciens de tous genres, convaincus de la nécessité de faire pousser un cri de foi, de force et d’espoir face à des temps difficiles.

À distance, ils ont rassemblé leurs talents à Resistiré México, un projet complexe pour l’exécution à distance.

Ils ont également participé Aída Cuevas, Benny, Bronco, Camila, Cristian Castro, Edith Márquez, Kinky, Leonel García, Lila Downs, María José, María León, Mc Davo, Mijares, Moenia, Paty Cantú, Río Roma.

Rodrigo Dávila, Sandra Echeverría, Yahir, Arath Herce, Axel Muníz, Caztro, Chucho Rivas et Kaia Lana.

100% des revenus provenant de cette chanson Ils seront affectés à l’unité temporaire COVID-19 qui est installée au Centre Citibanamex, qui s’occupera des patients légers et modérés atteints de la maladie.

Ils contribueront également à réduire la saturation éventuelle dans les hôpitaux du système de santé de Mexico.

Cet important projet auquel participent 14 entreprises et fondations, coordonné dans son ensemble par Fondation Carlos Slim, UNAM et CIE, Il aura une capacité de 854 lits, pour les patients nécessitant une oxygénothérapie.

Il y aura 36 espaces de thérapie intermédiaires, des zones nécessaires au bon fonctionnement du personnel médical et de laboratoire, ainsi que le transfert des patients vers les unités de soins intensifs. Infrastructure qui sera exploitée par le ministère de la Santé de Mexico.

Les artistes et les compagnies participantes demandent à la société mexicaine de garder l’inspiration élevée face à la pandémie, ainsi que de promouvoir la somme des efforts qu’ils voient pour le bien-être de tous.

Vidéo et audio de Je vais résister au Mexique est désormais disponible sur toutes les plateformes numériques.

