Futurama est-il sur Disney Plus? La série de science-fiction emblématique est une vision parfaite de la frénésie – HITC

Le service de streaming propose beaucoup de contenu, mais Futurama est-il sur Disney Plus?

Quelle est votre émission d’animation préférée?

Il y a tellement de points forts, avec des joyaux tels que BoJack Horseman, South Park, Family Guy, American Dad et Adventure Time dignes de considération.

En matière d’animation, il n’y a pas de limite à ce que vous pouvez explorer; si elle peut être envisagée, elle peut être dessinée. Vous pouvez être aussi ambitieux que vous le souhaitez, et peut-être aucun autre spectacle animé ne l’illustre mieux que Futurama.

La sitcom de science-fiction de Matt Groening a été diffusée pour la première fois en 1999, nous présentant une vision de l’avenir avec des possibilités infinies en termes de création de comédie.

Il possède tellement de personnages emblématiques et de lignes entre guillemets, il est donc toujours tentant de revenir aux épisodes lorsque vous avez besoin de vous réconforter. Maintenant, il vaut mieux revisiter plus que jamais.

Est-ce sur Disney +?

Futurama est-il sur Disney Plus?

Non, Futurama n’est actuellement pas disponible pour la diffusion sur Disney Plus.

L’absence de la série sur le service de streaming populaire a soulevé les sourcils des fans, principalement parce que l’autre émission animée populaire de Matt Groening, The Simpsons, est disponible.

Bien qu’il n’y ait aucune raison officielle pour laquelle Futurama n’est pas sur Disney +, cela pourrait être dû au fait qu’il y a un objectif clair de le rendre plus un service familial.

Certes, il y a quelques exceptions, dont The Simpsons, qui peuvent être considérées comme inadaptées aux enfants. Cependant, avec The Simpsons, il progresse toujours avec de nouvelles saisons et sa popularité était peut-être trop répandue pour envisager de la laisser de côté.

Bien que Futurama soit loué par beaucoup, il n’est pas du tout aussi populaire.

Où regarder Futurama

Seasons of Futurama est disponible pour regarder sur Amazon, YouTube et la boutique Google Play.

Cependant, les épisodes ne sont pas gratuits.

Sur Amazon, les épisodes sont au prix de 2,49 £ chacun, avec les saisons à 16,49 £. D’un autre côté, YouTube et Google Play proposent des épisodes à partir de 1,99 £.

Opinion: épisodes essentiels de Futurama à regarder

Si vous avez juste envie de regarder quelques épisodes, alors il vaut la peine de considérer quels sont les meilleurs.

Donc, ci-dessous sont nos quinze épisodes préférés à revisiter. Pour le réduire, nous ne sélectionnons que des épisodes de ce qui peut être considéré comme l’âge d’or de Futurama (saisons 1-4):

«I, Roommate» (saison 1)

«A Fishful of Dollars» (saison 1)

«Mars University» (saison 1)

«Fry and the Slurm Factory» (saison 1)

«Une tête dans les sondages» (saison 2)

«The Deep South» (saison 2)

«Bender Gets Made» (saison 2)

«La chance du fryrish» (saison 3)

«Insane in the Mainframe» (saison 3)

«Bendin» dans le vent »(saison 3)

«Leela’s Homeworld» (saison 4)

«Love and Rocket» (saison 4)

«Jurassic Bark» (saison 4)

«Three Hundred Big Boys» (saison 4)

“Les mains du diable sont des jouets oisifs” (saison 4)

