Future annonce le nouvel album «Life Is Good»

Malgré les temps difficiles, Future garde les vibrations positives à venir.

Le rappeur d’Atlanta a annoncé que son prochain album sera intitulé Life Is Good, inspiré de son single 2x platine avec Drake. Il a fait la révélation dans une interview pour la couverture de XXL.

“Il s’agit de la vie, d’être bon et de profiter de la vie”, a-t-il déclaré au magazine. «Tant de tragédies et de catastrophes et tout se passe dans le monde. Et vous voulez profiter de la vie tant que vous l’avez. En vous réveillant, en respirant, eh bien, vous voulez pouvoir tout absorber et être reconnaissant pour chaque instant sur cette terre, chaque instant que vous vivez. “

Life Is Good représente son état d’esprit actuel. «La vie est bonne, c’est là que je suis. Mentalement, la vie est belle, c’est juste un état d’esprit. Il s’agit simplement d’être, quoi qu’il se passe de bon ou de mauvais, la vie est belle, mais la vie est précieuse », a-t-il déclaré. «Vous n’avez qu’une seule vie, vous voulez donc en profiter au maximum. Au lieu de vous plaindre de certaines choses que vous voulez être, vous savez, vous voulez que tout soit parfait, mais ce n’est pas la situation, donc je veux réparer ce que je fais. Avec moi, je veux envoyer un message positif à travers des moments difficiles pour moi ou quelqu’un d’autre. “

Le projet restera fidèle à lui-même tout en explorant de nouveaux thèmes. «Cet album ici me définit à un niveau créatif. Aller au niveau suivant où vous allez simplement au niveau suivant et toujours sortir des sentiers battus, tout en restant fidèle à mes fans de base et à mon public de base. “

Futur ajouté: «C’est moi qui essaie de nouvelles choses. Je veux rester fidèle à moi-même, mais aussi fidèle à mes fans et leur donner juste un bon projet, un grand projet à écouter, mais aussi à différents artistes de pouvoir se nourrir, créer hors, venir avec des idées différentes et juste être à la pointe de la création d’un album solide, un album solide et complet. C’est juste très important pour moi. “

Au cours de l’entretien, Hndrxx a également discuté de son travail avec Drake. Les deux ont taquiné une suite de What a Time to Be Alive de 2015, mais on ne sait pas si et quand leur projet commun verra le jour. “Nous travaillons toujours sur la musique et créons avec les autres et nous créons, en nous appuyant sur les idées des autres, en nous nourrissant d’idées différentes”, at-il déclaré.

Pendant ce temps, sa vie amoureuse reste à l’honneur. Lui et sa petite amie Lori Harvey ont rendu public leur relation en janvier, mais Future est resté discret sur leur romance. «Vous obtenez les gens du monde qui veulent savoir, alors vous vous ouvrez un peu, mais vous devez économiser la majorité pour vous et votre partenaire», a-t-il déclaré.

Life Is Good sert de suivi au WIZRD de l’année dernière, qui a ouvert au n ° 1 sur le Billboard 200. La piste de titre assistée par Drake a culminé au n ° 2 sur le Billboard Hot 100 et a engendré un remix avec Lil Baby et DaBaby.