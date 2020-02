Future et Drake abandonnent le remix de «Life Is Good» avec DaBaby et Lil Baby

Future et Drake font appel à DaBaby et Lil Baby pour le remix officiel de «Life Is Good».

La nouvelle version, sortie vendredi soir, trouve les stars du rap en mode full flex.

Cette fois-ci, Hndrxx démarre la piste avec un tout nouveau couplet. «Après avoir payé mes impôts, je passe à Richard Mille / Dans une autre tranche d’imposition, vous n’êtes pas comme moi», se vante-t-il avant que le rythme ne change et DaBaby se détache avec un verset sur son style de vie flashy («J’ai des putes dans LA / Vous avez un nouveau boo de la Géorgie ”).

Pour ne pas être en reste, Lil Baby – dont le nouvel album My Turn sort le 28 février – le ramène à la maison. “Ballin ‘comme si nous avions remporté un championnat / Tout le monde a une bague”, proclame-t-il.

L’original «Life Is Good» est actuellement n ° 2 sur le Billboard Hot 100 et a été certifié platine. Le mois dernier, Drake et Future ont également divulgué leur chanson “Desires”, qui pourrait apparaître dans la suite de la rumeur de longue date de l’album conjoint What a Time to Be Alive de 2015.

