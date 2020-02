Future Man Saison 3 Teaser: Hutcherson mène les fugitifs les plus recherchés de l’histoire

Hulu a libéré le fonctionnaire Future Man Teaser de la saison 3 pour la prochaine saison finale de la série humoristique. Vous pouvez consulter le teaser maintenant dans le lecteur ci-dessous!

CONNEXES: Tony Hale décroche un rôle de premier plan dans la société mystérieuse Benedict de Hulu

Produit par Seth Rogen et Evan Goldberg (Prédicateur, Fête de la saucisse, Super mal, En cloque), Future Man suit un concierge de jour / un joueur de classe mondiale la nuit qui voyage dans le temps pour empêcher l’extinction de l’humanité après que de mystérieux visiteurs du futur l’ont proclamé la clé pour vaincre l’invasion imminente de la super-race.

Josh Hutcherson (Les jeux de la faim) incarne Josh Futterman, un joueur sans inspiration et découragé qui devient rapidement le héros improbable de la Terre. La série met également en vedette Eliza Coupe dans le rôle de Tiger, Derek Wilson dans Wolf et Haley Joel Osment dans le rôle de Stu Camillo. Il a été créé, écrit et produit par Kyle Hunter et Ariel Shaffir (Fête de la saucisse, Prédicateur). Matt Tolmach, James Weaver et Ben Karlin sont également producteurs exécutifs.

Condamnés à perpétuité et condamnés à mort par le divertissement, Josh, Tiger et Wolf deviennent des fugitifs, en fuite à travers le temps, essayant désespérément d’échapper à la capture tout en effaçant leurs noms et en corrigeant le grand désordre de l’histoire qu’ils ont fait en cours de route.

CONNEXES: Nouveau à Hulu en mars 2020: tous les films et émissions vont et viennent

Future Man La saison 3 comprendra huit épisodes et commencera à être diffusée le 3 avril uniquement sur Hulu.