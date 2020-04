Future publie une mixtape “Purple Reign” sur toutes les plateformes de streaming

Les futurs fans ont surpris en rendant disponible sa mixtape de 2016, “Purple Reign”, et ils ont profité des médias sociaux pour partager leur enthousiasme.



Nous aimerions penser que certains de nos albums préférés sont facilement disponibles sur la plateforme de streaming de notre choix, mais ce n’est tout simplement pas le cas. Nous n’avons toujours pas le catalogue d’Aaliyah et le classique du Dr Dre, The Chronic, sera largement disponible le 20 avril. En 2016, Future a partagé sa mixtape, Purple Reign. C’était la 16e mixtape du rappeur d’Atlanta qui n’offrait aucun long métrage et avait des crédits de production de Metro Boomin, Southside, Zaytoven, DJ Spniz, et plus encore. L’œuvre de 12 pistes rend hommage à l’album de la dernière icône musicale Prince du même nom, et pendant des années, le projet n’était disponible que sur certaines plateformes.

Ethan Miller / Personnel / .

Désormais, les fans pourront diffuser où ils le souhaitent et ils ont profité des médias sociaux pour partager leur enthousiasme. Les nouvelles de Purple Reign sont devenues le sujet de tendance n ° 1 sur Twitter alors que les fans ont parcouru le chemin de la mémoire. Le rappeur a lentement, mais sûrement, publié ses projets sur toutes les plateformes et ses supporters n’en ont jamais assez – surtout après avoir vu que Future a ajouté son morceau “News or Something” à la fin.

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas le projet, écoutez-le ci-dessous. Pour les futurs fans passionnés, profitez des souvenirs. Observez également quelques réactions enthousiastes des fans.

