FX a renouvelé “American Horror Story” pour les saisons 10, 11, 12 et 13

“Histoire d’horreur américaine” ne va nulle part de sitôt.

En plus de la dixième saison qui avait déjà été commandée, nous avons appris aujourd’hui (via Deadline) que FX a également renouvelé “American Horror Story” pour encore trois saisons!

En d’autres termes, nous avons les saisons 10, 11, 12 et 13, la dixième saison devant être diffusée plus tard cette année. Pour le moment, nous ne savons pas encore quel sera le thème de la saison.

“Ryan [Murphy] et Brad [Falchuk] sont les maîtres incontestés de la télévision d’horreur, ayant créé la série limitée d’anthologie avec American Horror Story et entretenant son succès pendant près d’une décennie en tant que série la mieux notée de FX », a déclaré John Landgraf de FX aujourd’hui lors de la tournée de presse du Winter TCA. «Nous leur sommes reconnaissants ainsi qu’à Dana Walden et à nos partenaires de studio pour leur engagement pour trois autres années. AHS a présenté une multitude d’acteurs primés depuis le premier jour et nous apprécions les contributions de tout le monde, y compris Ryan, Brad et ses collègues producteurs exécutifs Tim Minear, James Wong, Alexis Martin Woodall et Bradley Buecker, les scénaristes, réalisateurs, acteurs et l’équipe de chaque nouvelle tranche inoubliable d’American Horror Story. “

Murphy a déclaré à Deadline l’année dernière: “Nous travaillons sur une idée pour la saison 10 que je pense que les gens vont adorer parce qu’il s’agit de réunir des acteurs préférés des fans pour revenir.”

Il avait suggéré à l’époque qu’il n’était pas sûr que la saison 10 soit ou non la dernière saison de l’émission, mais nous n’avons évidemment plus à nous en soucier.