FX développe la série limitée Carrie du premier roman de Stephen King

FX développe Carrie en série limitée du premier roman de Stephen King

Selon Variety, FX en est au tout début du développement d'une série limitée de classiques de Stephen King Carrie.

CONNEXES: Lot de Jérusalem: Adrien Brody dans la nouvelle série Stephen King d'Epix

Le roman, les débuts légendaires de King, est centré sur Carrie White, une adolescente de lycée prise par ses camarades de classe mais avec un cadeau extraordinaire: elle peut faire bouger les choses avec son esprit. Un acte de gentillesse, aussi spontané que les railleries vicieuses de ses camarades de classe, offre à Carrie une chance d'être normale… Jusqu'à ce que la cruauté inattendue transforme son cadeau en une arme d'horreur et de destruction que personne n'oubliera jamais.

Carrie a été précédemment adapté en 1976 par le réalisateur Brian De Palma et l'écrivain Lawrence D. Cohen. Le film a reçu deux nominations aux Oscars, dont celui de la meilleure actrice dans un rôle principal pour la star Sissy Spacek.

D'autres versions adaptées de l'histoire incluent le spectacle de Broadway en 1988 Carrie: la comédie musicale, le téléfilm de 2002 de David Carson et Bryan Fuller, et le remake de 2013 avec Chloe Grace Moretz et Julianne Moore, écrit par Lawrence D. Cohen et Roberto Aguirre-Sacasa et réalisé par Kimberly Pierce.

CONNEXES: The Outsider Featurette: Stephen King discute d'une nouvelle série surnaturelle

Carrie rejoint une liste de titres King en cours d'adaptation pour le petit et le grand écran, y compris Epix's Lot de Jérusalem, MGM The Dark Half, CBS All Access » Le standet HBO L'étranger.