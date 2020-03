FX On Hulu lance aujourd’hui

Aujourd’hui, Hulu obtient un énorme coup dans le bras avec une énorme quantité de contenu de FX, alors que Disney lance officiellement “FX sur Hulu”.

De retour à la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association (TCA) à Pasadena, en Californie, le président de FX Networks et FX Productions, John Landgraf, a souligné le lancement de FX sur Hulu comme une «opportunité de transformation» pour la marque. À partir d’aujourd’hui, les abonnés peuvent accéder sur Hulu à de nombreuses séries actuelles et héritées de FX Networks, acclamées et primées, dans un hub de contenu dédié, ainsi qu’à de nouvelles séries FX exclusives à Hulu.

“A partir de ce moment, Hulu sera le service de streaming le plus complet pour les programmes originaux FX futurs, actuels et de bibliothèque”, a déclaré Landgraf, soulignant que Disney est la meilleure maison possible pour FX. “Disney a toujours été dans le domaine de la narration, depuis près de 100 ans.” Il a souligné la force des marques de Disney, citant l’énorme succès de Disney +. «Il faut beaucoup de volume pour créer une plateforme de streaming incontournable», a-t-il poursuivi. «Je ne doute pas que nos deux marques ensemble – la marque Hulu originals et la marque FX originals – feront de Hulu une plate-forme plus puissante que chacune d’elles ne le pourrait à elle seule. Je suis ravi de l’opportunité pour nous. Et je crois que FX peut devenir plus fort, en restant l’une des marques de télévision les plus pertinentes et viables à Disney et dans le paysage de la télévision américaine. »

Craig Erwich, vice-président senior, Hulu Originals, a fait écho à l’enthousiasme de Landgraf pour le partenariat lors de la présentation du service de streaming au TCA d’hiver 2020. “John Landgraf et son équipe chez FX ont bâti une réputation de narration intrépide avec un talent et des auspices extraordinaires”, a-t-il déclaré. “Lorsque vous associez cela à l’ardoise de Hulu et à notre public avisé et très engagé, cela va être une année phénoménale.”

Le nouveau hub FX sur Hulu sera lancé en deux phases, la première étant présentée aujourd’hui et la seconde le 15 avril. Similaire à la façon dont Pixar, Marvel et Lucasfilm occupent les «hubs» de renom sur le service de streaming Disney +, FX sur Hulu sera une plaque tournante sur Hulu.

Au TCA, Landgraf a souligné que le FX sur Hulu n’affecterait pas négativement l’audience sur les canaux linéaires. Au lieu de cela, il y voit une excellente occasion pour les émissions FX d’atteindre de nombreux téléspectateurs qui ne sont pas abonnés à ce qu’il appelle l’écosystème multicanal. “Dans des expériences passées, avec des émissions telles que Legion et plus récemment avec A Christmas Carol, non seulement le visionnement sur Hulu ne diminue pas le visionnement sur la chaîne FX, mais exposer sur les deux plates-formes a augmenté l’audience globale pour les deux spectacles.”

Mars

Les deux premiers épisodes de la série humoristique Breeders seront présentés en première ce soir sur FX (22 h HE / PT), puis diffusés le lendemain sur FX sur Hulu, avec un nouvel épisode à suivre chaque semaine.

La série humoristique DAVE sera diffusée sur FXX le 4 mars (22 h HE / PT) et sera diffusée le lendemain sur FX sur Hulu avec un nouvel épisode qui sera lancé chaque semaine.

Jeudi 5 mars, la série limitée Devs sera présentée en première et en exclusivité sur FX sur Hulu.

Cette même nuit, la quatrième saison de la comédie primée Better Things démarre sur FX (22 h HE / PT) et est diffusée le lendemain sur FX sur Hulu, avec de nouveaux épisodes lancés chaque semaine. Le 5 mars également, la deuxième saison de la vitrine hebdomadaire d’une demi-heure Cake sera présentée en premier avec deux épisodes diffusés sur FXX (22 h HE / PT) et le lendemain sur FX sur Hulu, suivi d’un nouvel épisode chaque semaine suivante.

La série documentaire originale The Most Dangerous Animal diffusera les quatre épisodes le vendredi 6 mars sur FX (20 h HE / PT), et les quatre épisodes seront disponibles en streaming le lendemain sur FX sur Hulu.

avril

La phase 2 débute mercredi 15 avril avec la première des trois premiers épisodes de la série limitée Mrs. America, avec Cate Blanchett, exclusivement sur FX sur Hulu, avec un nouvel épisode chaque semaine. Ce soir-là, les deux premiers épisodes de la deuxième saison de la série comique à succès What We Do in the Shadows en première sur FX (22 h HE / PT) avant de diffuser le lendemain sur FX sur Hulu.

Le quatrième épisode de la série originale FX Fargo, avec Chris Rock, démarre avec deux épisodes diffusés sur FX dimanche 19 avril (22 h HE / PT), suivis de leur arrivée sur FX à Hulu le lendemain, avec un nouvel épisode en première chaque semaine suivante.

Mai

Enfin, le mercredi 6 mai, les deux premiers épisodes de la série animée primée Archer seront diffusés en avant-première sur FXX (22 h HE / PT), en streaming le lendemain sur FX sur Hulu avec un nouvel épisode chaque semaine.

Landgraf dit que la meilleure stratégie pour aller de l’avant consiste à créer un divertissement qui a une valeur durable – et qui n’est pas seulement populaire à court terme. Il souligne les films classiques de Disney qui continuent de trouver de nouveaux publics bien après avoir captivé les fans pour la première fois. “Regardez combien de valeur [they’ve] créé au fil du temps », note-t-il. L’adoption de ce type de stratégie à long terme, dit-il, est cruciale pour aider la marque FX à se développer pour les années à venir.

Tout cela fait partie de la stratégie de streaming de Disney pour offrir différentes plates-formes à leurs marques.

Alors que Disney + possède de grandes marques telles que Nationals Geographic, Pixar et Marvel, FX est désormais l’une des principales marques de Hulu.

Hulu est la maison du contenu plus destiné aux adultes de Disney, c’est pourquoi FX s’intègre si parfaitement dans leur plan. Pour rendre leur offre de streaming plus attrayante.

Avez-vous hâte de regarder FX sur Hulu?

