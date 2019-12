FX redonne vie à la «Carrie» de Stephen King avec une série limitée

À ce jour, il y a eu trois adaptations de Stephen King Carrie, avec Sissy Spacek, Angela Bettis et Chloë Grace Moretz jouant le personnage principal, et Collider rapporte aujourd'hui qu'une nouvelle adaptation est actuellement en préparation. FX et MGM développent une série limitée qui adaptera le roman de King sur l'adolescent télékinésique, rapporte le site cet après-midi.

Jeff Sneider de Collider note: «Bien qu'il soit encore très tôt dans le processus de développement et qu'il n'y ait pas encore de script, des sources affirment que cette fois-ci, l'adolescente télékinésique Carrie White sera probablement jouée soit par un interprète trans, soit par une actrice de couleur plutôt qu'un cis femme blanche."

L'histoire de King se concentre sur Carrie White, une adolescente timide et sans amis qui est à l'abri de sa mère religieuse dominatrice. Elle libère finalement ses pouvoirs télékinésiques après avoir été humiliée par ses camarades de classe lors de son bal de promo.

Spacek a joué Carrie White dans l'adaptation du roman de Brian De Palma en 1976, et le rôle a ensuite été joué par Bettis pour le téléfilm de 2002 et Grace Moretz pour le film de 2013.