G-Eazy et Megan Thee Stallion Spark Dating Rumors After PDA-Filled Video

G-Eazy et Megan Thee Stallion font leurs valises sur le PDA.

Le rappeur d’Oakland, 30 ans, et la bombasse de Houston, 24 ans, étaient tous l’un sur l’autre lors du week-end du Super Bowl à Miami. G-Eazy a publié une vidéo Instagram Stories de lui-même en train d’embrasser et d’embrasser la Hot Girl sur la joue alors qu’elle enroulait son corps autour de lui. Meg était plus concentrée sur la caméra, mettant son bras autour de G-Eazy alors qu’elle chantait le long de la «Haute Couture» de Roddy Ricch.

On ne sait pas s’ils sont en fait un couple ou si c’était juste pour le “Gram.” La vidéo a finalement été supprimée. Cependant, G-Eazy a également publié une photo de Meg et l’a sous-titrée avec quatre émojis au cœur bleu.

Megan a partagé la même photo sur sa page, invitant G-Eazy à commenter avec les yeux roulés emoji. Elle a répondu avec deux des mêmes emojis. Elle a également partagé une histoire IG d’elle-même en train de prendre des photos avec G-Eazy et leurs amis.

Meg était auparavant dans une relation avec Moneybagg Yo, tandis que G-Eazy est sorti avec Halsey avant la rupture des deux en 2018. Au cours du week-end, Halsey a appelé un chahuteur qui a continué à dire le nom de son ex pendant qu’elle se produisait lors d’une fête pré-Super Bowl.

MISE À JOUR: La petite amie de G-Eazy, Yasmin Wijnaldum, a apparemment répondu aux rumeurs de Megan Thee Stallion. Elle a posté une histoire Instagram d’elle-même sur la bande sonore de “Thot Box (Remix)” de Hitmaka, qui comprend les paroles: “Mais tu baises tout ce qui marche / Tu as une bite.” La vidéo se termine avec un clin d’œil à la caméra.

