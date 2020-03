G-Eazy & Three 6 Mafia’s Juicy J Face Lawsuit Over “No Limit” Single

G-Eazy et Juicy J ont été accusés de violation du droit d’auteur par des artistes de Memphis qui prétendent que “No Limit” échantillonne leur chanson de 1993.



DJ Paul et Juicy J de Three 6 Mafia ont été durement touchés ces derniers jours. Les artistes lauréats d’un Academy Award ont été harcelés par un flux de poursuites judiciaires pour violation de droit d’auteur, et TMZ a révélé que Juicy J, ainsi que G-Eazy, avait été nommé dans un autre. La sortie partage que DJ Squeeky et Gaylon Love ont affirmé que le single “No Limit” de G-Eazy avait illégalement échantillonné leur morceau de 1993 “Looking 4 Da Chewin”.

Les artistes de Memphis poursuivent Juicy J et G-Eazy en justice et espèrent qu’un juge leur accordera une partie des bénéfices de la chanson. Comme beaucoup d’entre vous le savent, “No Limit” possède également des fonctionnalités de Cardi B et A $ AP Rocky, mais ils n’auraient apparemment pas été nommés dans le costume. Le remix a même été ajouté sur Belly, French Montana et Juicy J, mais seuls le rappeur Three 6 Mafia et G-Eazy sont visés.

DJ Squeeky et l’avocat de Gaylon Love auraient parlé avec TMZ pour avoir expliqué pourquoi deux personnes seulement étaient nommées dans le procès. “No Limit” est la chanson de G-Eazy, donc il est automatiquement inclus, et Juicy J a été nommé parce que “il est originaire de Memphis, alors il aurait dû savoir qu’il rappait sur un morceau de hip-hop sudiste populaire qui a d’abord frappé la scène dans le au début des années 90 », a écrit TMZ.

La publication a ajouté qu’il y a toujours une possibilité que plus de noms puissent être ajoutés au procès à l’avenir. En attendant, découvrez le remix “No Limit” ainsi que “Looking 4 Da Chewin” ci-dessous.

