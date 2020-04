G-Eazy, Tory Lanez et Tyga organisent une fête sauvage dans la vidéo “ Soyez toujours amis ”

G-Eazy dévoile la vidéo NSFW pour “Still Be Friends”, sa collaboration avec Tory Lanez et Tyga.

Le groupe de rap fait la fête avec des stars du porno dans un somptueux manoir dans le clip explicite inspiré des années 70, qui a été publié en collaboration avec le site de divertissement pour adultes Vixen. G-Eazy alias le «blanc Mike Lowrey» se rapproche de ses co-stars nues dans un bain moussant tandis que Tyga et Tory se présentent à la bash topless. Entre toutes les actions de fille à fille, YG fait également une apparition.

“Pouvons-nous fu ** k tout en restant amis?” demande Tory pendant que les femmes twerk pour la caméra.

Il s’agit de la première nouvelle musique de G-Eazy depuis son EP Scary Nights d’octobre. Il prépare actuellement un nouvel album qui sortira cette année. Pendant ce temps, Tyga vient de déposer son hymne de quarantaine «Bored in the House» et Tory devrait sortir sa mixtape The New Toronto 3 le 10 avril.

Mercredi, G-Eazy a déclaré aux fans qu’il s’était coupé tous les cheveux. Il a posté une photo de son nouveau look, pour révéler plus tard que c’était une blague du poisson d’avril.

