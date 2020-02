G Herbo et Jacquees s’associent sur “Shooter”, une piste de R & B-Rap pour les dames

La semaine prochaine, le monde devrait recevoir le PTSD, le projet tant attendu de G Herbo. Le rappeur fait de la pub depuis un certain temps alors qu’il s’apprête à livrer un album qui, selon lui, raconte les traumatismes de ses expériences de vie. Alors que les fans ont attendu cette sortie prévue, à quelques jours de la nouvelle année, Herbo a partagé ses sessions de mixtape pour attacher les fans entre-temps.

Vendredi 21 février, Herbo a visité sa page SoundCloud pour livrer une collaboration R&B slow jam-ish avec Jacquees intitulée “Shooter”. C’est peut-être un morceau jetable qui ne parviendra pas à son prochain album mais qui a été assez bon pour Herbo à partager en tant que single. Le rappeur laisse tomber des bars sur sa copine qui se tient à ses côtés, peu importe ce qu’ils peuvent traverser, alors jetez un œil à “Shooter” et faites-nous savoir si vous en aurez un en rotation.

Paroles Quotable

Elle me laissera mettre un .30 dans son Birkin

Je n’aime pas que ça me frappe quand je travaille

Je sais que tu le tireras pour moi comme toi persan

Réplique-le, je le garde plutôt sur ma personne

Retirer de la concession après les achats

Bumpin ‘Swervo, tu me connais, swervin’ it

Tous vos spots, vous me connaissez, vous les apprenez

Je n’ai jamais surfé sur les vagues, mais je suis sûr

