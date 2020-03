G Herbo fléchit ses compétences de style libre sur un rythme Jeezy

G Herbo a visité “Sway in the Morning” et a freestylé sur “The Real is Back” de Jeezy avec Norman Reedus assis au premier rang.



Chicago était dans le bâtiment de Sway le matin. G Herbo n’a cessé de promouvoir sa dernière version PTSD, et pour montrer qu’il “a encore des bars”, il a visité Sway in the Morning pour participer à leur célèbre session de freestyle. Le joueur de 24 ans était impatient de laisser tomber quelques mesures sur “The Real is Back” de Jeezy de la mixtape du rappeur de 2011 du même nom.

“Jamais vu au pénitencier / Mais les rues m’ont été condamnées / Comment les conneries essayent-elles de se protéger et d’obtenir un siècle / Je suis plus intelligent que mes ennemis / Je ne leur donne pas mon énergie / Je suis trop riche pour être dans le les rues mais aussi la rue pour être l’industrie / En toute sérénité, c’est là que j’aime être / Garder les ennemis proches comme ils me conviennent / Je suis paranoïaque comme f * ck mais j’ai le droit de l’être / Pilules anti-douleur stables pour essayer de combattre mon sommeil “, rappela méthodiquement Herbo.

Norman Reedus de The Walking Dead avait un siège avant pour le style libre car il était également un invité sur Sway in the Morning et a chanté les louanges de Herbo. Pendant ce temps, alors que Herbo fait la promotion de sa dernière version, il en profite pour souligner l’importance de traiter la santé mentale. “C’est comme si nous ne savions pas que nous souffrions de ces problèmes de santé mentale”, a-t-il déclaré à HipHopDX.

“J’en suis le produit. On m’a tiré dessus. J’ai vu mon premier meurtre à neuf ans”, a-t-il ajouté. “Beaucoup de ces choses que nous rencontrons au quotidien, nous pensons que c’est normal juste parce que c’est notre réalité. Nous pensons que c’est quelque chose que nous sommes censés traverser. Je me sens comme dans les quartiers pauvres , beaucoup d’entre nous souffrent de SSPT. Je pensais que c’était important pour moi parce que je sais que beaucoup de gens sont comme moi. ” Regardez la session de freestyle de G Herbo ci-dessous.

