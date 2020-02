G Herbo partage des souvenirs de jus WRLD, y compris un accident de moto

G Herbo et le rappeur de Chicago Juice WRLD étaient des amis proches, et dans une récente interview, Herbo se souvient de moments plus heureux ensemble.



S’il n’était pas une star du rap, G Herbo est catégorique: il ne serait nulle part près des réseaux sociaux. Lui et sa petite amie Taina Williams partagent régulièrement des photos l’un de l’autre et ont été qualifiés de “buts de couple” par les fans, mais Herbo a déclaré que les gens sur les réseaux sociaux se prenaient trop au sérieux et jugeaient les autres sans mérite. “Les gens ont l’impression de savoir que vous aimez, ‘Oh Herb, vous de cette façon'”, a déclaré le rappeur à Complex. “En fait, je suis comme ça. Je suis humain à la fin de la journée. Ils pensent que nous sommes parfaits. Comme, Internet veut perfectionner les gens de tant de façons.”

G Herbo a fait une tournée des médias pour promouvoir son prochain SSPT qui tombe vendredi. Le rappeur a discuté avec le point de vente du projet, mais une grande partie de la discussion a été consacrée au partage de souvenirs sur Juice WRLD. “Shorty n’était qu’un véritable mec, de bout en bout”, a déclaré Herbo à propos de son défunt ami. «Il aimait vraiment la musique. Il était passionné par ce qu’il faisait. Il voulait aimer, rendre les gens heureux. Il ne se souciait pas vraiment de« Lemme be that n * gga ». Parce que shorty était ce n * gga. Il aurait pu se promener avec sa poitrine autant qu’il le voulait, mais il n’a jamais fait ça. “

“Il vient de commencer l’enregistrement il y a deux ans”, a ajouté Herbo. “Je te garantis qu’il avait plus de 1 500 chansons. Bien plus d’un millier de chansons. Comment tu vas même sortir mille chansons? Ouais, shorty était différent.” Ensuite, Herbo a partagé des souvenirs des choses loufoques que lui et Juice WRLD feraient ensemble comme des combats au sabre laser.

“J’ai eu un accident de moto avec ce gamin”, se souvient Herbo. “Je faisais 80 km / h simplement parce que j’étais avec lui et il aimait les motos. Il ira dépenser 50 000 $ en vélos et il avait juste des vélos à l’extérieur.” Regardez l’interview de G Herbo dans son intégralité ci-dessous.

