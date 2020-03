G Perico et Vanderslice s’associent à “Barry White Sh * t”

Nous pourrions tous utiliser de la musique en ce moment, et heureusement, nous avons Vanderslice et G Perico pour le maintenir avec un nouveau banger appelé “Barry White Shit”. Le morceau devrait arriver dans le cadre du prochain album de Vanderslice, Trendsetter, qui devrait sortir le 27 mars, à condition qu’il ne souffre pas de retards inattendus. En ce qui concerne la musicalité, Vanderslice se charge des synthétiseurs et concocte un arrangement au son vintage, comme ceux qui auraient pu faire la bande originale de films d’horreur à la fin des années 70.

Sur le plan lyrique, Perico perd peu de temps à édicter la loi, en passant aux organes numériques avec une saveur pure de la côte ouest. “Je change mon numéro chaque semaine”, rappe le signataire de Roc Nation. “Assurez-vous que mon arme est prête à chaque fois que je descends dans la rue / Assurez-vous que l’argent circule et que tout le monde en reçoive, si ce n’est pas le cas, les conneries restent loin d’eux.” Des mots sages délivrés avec autorité, un témoignage de la crédibilité de Perico dans le jeu.

Quant au Trendsetter de Vanderslice, il a récemment dévoilé le projet à HHNM. “[I had] comme 20 ou 30 boucles à ma disposition, toutes les gouttières, toutes dans la même veine “, at-il expliqué, citant le catalyseur de sa décision de faire un album.” Barry White Shit ‘était une bénédiction, nous avons eu la chance d’attraper G Perico à droite avant qu’il ne prenne son envol. “Découvrez-le maintenant, et cherchez ce nouvel album qui sortira le 27 mars.

PAROLES CITABLES

Je change de numéro chaque semaine

Assurez-vous que mon arme est prête à chaque fois que je descends dans la rue

Assurez-vous que l’argent circule et que tout le monde en trouve

Si n *** comme la merde de ventouse reste loin d’eux

