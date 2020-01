Gabriel Luna discute de son avenir en tant que Ghost Rider du MCU

Gabriel Luna a évoqué son avenir en tant que Ghost Rider dans le MCU après l’annulation de la série Hulu du personnage.

La quatrième saison de Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D a présenté aux téléspectateurs Robbie Reyes de Gabriel Luna, l’alter-ego du Ghost Rider du MCU. Alors que les tentatives précédentes d’adapter Ghost Rider à l’écran ont été tournées en dérision, l’incarnation du personnage par Gabriel Luna a été bien accueillie et Marvel Television a annoncé plus tard le développement d’une nouvelle série d’action en direct centrée sur l’anti-héros avec Hulu.

Cependant, le retour de Gabriel Luna en tant que Ghost Rider a été suspendu après que Hulu ait choisi de transmettre la série sur les différences créatives signalées avec l’équipe créative de la série. Lors d’une interview avec ComicBook.com, Gabriel Luna a noté que bien qu’il soit heureux qu’une génération de fans considère désormais Robbie Reyes comme Ghost Rider et qu’il n’a pas fermé la porte ou qu’il ne revienne pas, il ne laisse pas non plus espérer l’avenir de la série. :

«Je me préparais pour Ghost Rider depuis un certain temps, quelques années maintenant, juste en attente, en attente. Donc je suppose qu’il n’y a pas beaucoup d’espoir. Je pense que c’est principalement, je sais qu’il y a peut-être encore quelques pages qui sont … la reliure du livre n’est pas vraiment fermée. Mais pour moi, personnellement, je pense que vous le laissez où il était. Nous y mettons tout notre cœur et je suis vraiment content parce que je pense que beaucoup de gens, je suis content qu’il y ait toute une génération de jeunes, [they know] Ghost Rider est Robbie Reyes. Et je pense que cela ne changera pas, que nous fassions un autre spectacle ou non. Je pense que c’est quelque chose qui me rendra toujours très fier. Donc, vous laissez ça là où il est. Je suis vraiment excité de voir ce que l’avenir nous réserve et sur quoi nous travaillons actuellement et de voir ce qui se passera. “

Comme mentionné précédemment, Gabriel Luna a joué le rôle de Ghost Rider dans la quatrième saison des Agents of S.H.I.E.L.D. pour plusieurs épisodes. Cette version de Robbie Reyes a reçu les pouvoirs de Spirit of Vengeance après avoir subi des blessures mortelles dans une fusillade de gangs qui a également laissé son jeune frère paralysé. Avec ses nouveaux pouvoirs, le Ghost Rider de Gabriel Luna se venge des membres du gang qui ont blessé son frère et d’autres personnes qui, selon lui, méritent sa colère. Finalement, Ghost Rider de Gabriel Luna croise la route avec une auto-exilée Daisy Johnson et aide plus tard l’équipe S.H.I.E.l.D à vaincre une menace surnaturelle.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

