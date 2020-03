Gabriel Soto et Irina Baeva révèlent leur nid d’amour à Acapulco | Instagram

Jusqu’à présent, on savait seulement que le couple d’acteurs composé de Gabriel Soto e Irina Baeva Ils vivent ensemble depuis des mois, mais les détails du nid d’amour du couple n’étaient pas connus.

Apparemment, le couple de acteurs Ils n’ont rien épargné pour avoir leur maison puisqu’il s’agit d’une maison opulente au bord de la plage d’où les acteurs ont partagé plusieurs images.

Ils soulignent que loin d’être une demeure modeste, sa maison Acapulco C’est un grand manoir dans lequel les deux aiment passer du temps ensemble.

Tout semble indiquer que le romance Entre eux le vent va de plus en plus fort et ils ont déjà une liste de leur propre maison qu’ils partagent depuis plusieurs mois.

À l’intérieur de la belle résidence un beau jardin lui donne un air très frais en plus d’une très grande piscine et d’une vue imprenable sur la mer.

Chez moi, béni, si heureux, ma place dans le monde », a écrit l’acteur à côté d’une des nombreuses photos qu’il a téléchargées de sa maison.

Sans aucun doute, le couple le plus controversé du moment Gabriel Soto e Irina Baeva Ils ont choisi cette maison pour profiter d’un moment en couple entouré par la brise marine.

Et comme presque tous les couples qui rêvent de formaliser leur relation et d’acheter une maison pour vivre ensemble pour le reste de leurs jours, en plus de Gabriel e Irina ils échappent à l’agitation et à leur refuge luxueux chaque fois qu’ils en ont l’occasion.

Cependant, ces derniers jours, la séparation du couple va prendre les médias par surprise puisque l’acteur était chez lui. Acapulco, en pleine quarantaine sans Irina Baeva!

Il est apparu que l’acteur a voyagé avec ses filles pour les protéger des coronavirus alors il est allé à sa maison de plage pour les garder en sécurité, cependant, l’actrice russe n’était pas avec eux.

Après le acteur Interrogé sur l’absence de son partenaire, il a indiqué qu’il n’avait pas pu y aller et qu’ils avaient dû prendre un peu de distance pour se protéger et être avec leurs familles dans ce crise.

De plus, le comédienne Il a partagé une vidéo sur son compte Instagram où il explique la raison pour laquelle il n’est pas allé avec Gabriel Soto.

