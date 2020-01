Gabrielle Union appelle BS après que Terry Crews défend la diversité à “AGT”

Lorsque vous jouez le jeu politique va vers le sud …



Il existe de nombreuses pratiques racistes et discriminatoires dans l’industrie du film et de la télévision qui ont été dénoncées à de nombreuses reprises. Plus récemment, Gabrielle Union a été licenciée d’America’s Got Talent après avoir dénoncé Jay Leno pour une blague raciste. À cette époque, Terry Crews le maintenait également en tant qu’hôte de l’émission, mais il semble qu’il n’ait pas été témoin du même type d’événements “offensifs” qui se sont produits sur le plateau.

Les équipages se sont assis sur l’émission Today où il a été interrogé sur les pratiques de Gabrielle Union. Alors qu’il tentait d’éviter de «faire des reproches», si vous voulez, il a dit qu’il était plus que qualifié pour parler de racisme. “Cela n’a jamais été mon expérience sur America’s Got Talent. En fait, c’était l’endroit le plus diversifié que j’aie jamais connu dans mes 20 ans de divertissement”, explique-t-il. “Les 10 premiers actes étaient asiatiques, femmes, plus âgés, plus jeunes, noirs, blancs – c’était tout dans la gamme.”

Parfois, il vaut mieux garder la bouche fermée, mais Crews n’a pas reçu ce mémo. Il a ajouté: “Mon truc, c’est que vous savez, c’est drôle parce que je crois que vous devriez écouter les femmes, vous devriez toujours croire les femmes, alors j’ai demandé à ma femme ce que je devais faire. Elle était comme, tout d’abord, si ça vient de une source anonyme – parce que Gabrielle Union n’a fait aucune déclaration à ce jour sur aucune de ces allégations. “

Apparemment, ni lui ni sa femme n’ont reçu la note que Gabrielle Union et son mari ont déclaré qu’ils ne publieraient aucune déclaration avant la fin de l’enquête.

Gabrielle Union a laissé échapper une multitude de tweets niant avoir jamais menti sur la situation, malgré ce que Crews avait suggéré. Vérifiez sa réponse ci-dessous.

.