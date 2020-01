Gabrielle Union exprime Supoort pour l’ancienne PDG de l’Academy Recording Deborah Dugan

Union fait une comparaison avec son tir “AGT”.



Gabrielle Union s’est ajoutée à la liste croissante des voix publiques, s’exprimant en faveur de Durboah Dugan, le PDG de la Recording Academy, qui a récemment été évincé de l’organisation. Moins de deux semaines après le départ de Grammy, le conseil d’administration a annoncé qu’il avait mis Dugan en congé administratif à la suite de constatations de faute.

De nouveaux rapports, cependant, alléguaient que Dugan avait été expulsé de l’organisation pour avoir envoyé une note de service qui contestait des questions telles que le mauvais usage présumé des duns, les irrégularités de vote et les conflits d’intérêts au sein de l’Académie.

“Pourrait jurer que c’est le même conseil d’administration qui a dit aux femmes de” prendre la relève “, a récemment tweeté Union. «De toute évidence, ce qu’ils voulaient vraiment dire était de se retirer, de fermer les yeux sur les problèmes ou d’être licencié. #DeborahDugan est vraiment intervenu et a essayé d’apporter les changements nécessaires et on m’a montré la porte. J’y suis allé, j’ai fait ça, j’ai été viré aussi. »

Sa référence “step up” renvoie aux commentaires controversés de l’ancien PDG de Recording Academy, Neil Portnow, qui a suggéré que les artistes féminines “intensifient” si elles s’attendaient à gagner plus de prix après des appels à l’inclusivité.

Par une déclaration, Dugan a également fait allusion à la ligne, jurant de découvrir ce qui s’est réellement passé lorsqu’elle est légalement en mesure de le faire.

“Ce qui a été rapporté n’est pas à peu près l’histoire qui doit être racontée”, a déclaré Dugan. “Lorsque notre capacité à parler n’est pas limitée par un contrat de 28 pages et des menaces juridiques, nous exposerons ce qui se passe lorsque vous” intensifiez ” à la Recording Academy, une association à but non lucratif:

