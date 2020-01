Station Eleven: Gael García Bernal rejoint la nouvelle série limitée de HBO Max

Selon Deadline, le vainqueur du Golden Globe Gael García Bernal (Mozart dans la jungle) a été exploité pour un rôle récurrent dans la prochaine adaptation en série limitée de HBO Max de Station Eleven qui devrait faire ses débuts cette année au printemps. Il se joindra aux membres de la distribution annoncés précédemment Mackenzie Davis (Terminator: Dark Fate) et Himesh Patel (Hier), qui sont tous deux prêts à diriger la série pour les rôles de Kirsten et Jeevan.

Bernal, également connu pour avoir prêté sa voix au film d’animation primé de Disney-Pixar coco, va incarner le rôle d’Arthur, un acteur célèbre d’une petite île au large des côtes du Mexique. La série sera le dernier projet télévisé de Bernal après plus d’un an après avoir joué dans le drame d’Amazon Mozart dans la jungle qui a diffusé sa quatrième et dernière saison en avril 2018.

Basée sur le roman du même nom de 2014 d’Emily St. John Mandel, la série dramatique de 10 épisodes se déroule dans un monde post-apocalyptique couvrant plusieurs chronologies et raconte les histoires des survivants d’une grippe porcine dévastatrice, nommée «Georgia grippe », alors qu’ils tentent de reconstruire et de réinventer le monde tout en conservant le meilleur de ce qui a été perdu.

Davis a signé pour jouer le rôle de Kirsten, survivante de la pandémie et interprète dans une troupe shakespearienne post-apocalyptique, avec Patel prêt à jouer Jeevan, une âme perdue au chômage qui doit se lever pour devenir un leader après la grippe de Géorgie.

Station Eleven est en cours d’écriture et de production exécutive par Maniaque créateur Patrick Somerville et Paramount Television, avec AtlantaHiro Murai a également décidé de diriger et de produire le projet aux côtés de Scott Steindorff, Scott Delman et Dylan Russell.