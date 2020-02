Gagnant «Champions AGT»: pronostics finaux – America’s Got Talent

Dix actes restent dans la bataille pour devenir le prochain «champion du monde» d’America Got Talent, et c’est toujours la supposition de quiconque qui sortira vainqueur. Commençons donc à deviner!

Les 10 actes encore debout comprennent Alexa Lauenburger, dont la flotte de chiens bien dressés ne manque jamais d’amuser les juges; Angelina Jordan, dont les interprétations éthérées de jams rock classiques ont été de la musique à nos oreilles; Boogie Storm, l’équipe de danse sur le thème de Star Wars qui a bénéficié du vol par Simon Cowell du Golden Buzzer de Howie Mandel; Duo Transcend, une paire d’acrobates dont l’athlétisme et le courage n’ont d’égal que leur ardeur; et Hans, un showman excentrique dont les performances flashy semblent vraiment résonner avec les super fans.

Il y a aussi Marcelito Pomoy, dont les tuyaux d’or lui permettent d’écraser les deux moitiés de tout duo romantique; Sandou Trio Russian Bar, un trio qui continue – vous savez – de relever la barre; Silhouettes, dont l’excellente marionnette d’ombre est toujours accompagnée d’un message d’espoir; Tyler Butler-Figueroa, qui nous a conquis avec ses violentes compétences de violon et son histoire inspirante; et V. imbattable, une équipe de danse préférée des fans de la dernière saison d’AGT. (Vous pouvez cliquer ici pour voir de plus près les finalistes de cette saison.)

N’importe lequel de ces 10 actes pourrait quitter la compétition avec le prix en argent très convoité des Champions, mais qui sera-ce? Et qui cela devrait-il être? Si l’histoire nous a appris quelque chose, c’est que ces deux choses ne s’excluent pas mutuellement. De nombreux actes méritants ont déjà été renvoyés chez eux, tandis qu’une poignée de concurrents de la WTF ont atteint la ligne d’arrivée.

Tout se résume aux caprices des super fans de la série, ainsi qu’aux quatre juges – Cowell, Mandel, Heidi Klum et Alesha Dixon. Et bien que nous, les gens, n’ayons pas réellement notre mot à dire sur la question, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous faire une opinion forte. C’est toujours Internet, après tout.

Ma prédiction est que Marcelito Pomoy repartira avec le grand prix de cette saison, et je serais très heureux pour lui. Malgré mes désaccords avec les super fans (Hans?!) Et les juges (Boogie Storm?!), Mon instinct me dit que nous allons finir par voir l’un contre l’autre sur celui-ci.

Comment prévoyez-vous que la finale de lundi (NBC, 8 / 7c) va se déchaîner? Exprimez votre vote dans nos sondages ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos pensées.

