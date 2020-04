Gagnant de la saison 12 de «Drag Race»: Gigi Goode – Top 4 Predictions Finale

La mise en quarantaine obligatoire peut empêcher Drag Race de RuPaul de nous donner une finale en direct traditionnelle pour la saison 12, mais quelle que soit l’annonce des résultats, il est devenu assez clair quelle reine obtiendra la couronne.

Les faits sont des faits, l’Amérique – Gigi Goode est le favori évident. Commençons par chiffrer les chiffres: la reine de Los Angeles a remporté trois des six défis, plus que tout autre concurrent cette saison. Et même lorsqu’elle n’a pas gagné, elle était presque toujours comptée parmi les meilleurs de la semaine.

Il est également important de voir quels défis Gigi a remportés. Elle a tué le Ball Ball avec une collection de modes féroces approuvées par les mères; elle a joué l’enfer hors de Snatch Game, en conservant la réalité du robot sans sacrifier les blagues; et elle a totalement Marcia’d Jan en écrasant le Madonna Rusical avec des mouvements et semble épargner. À seulement 21 ans, elle est peut-être la plus jeune reine de la compétition, mais elle s’est également révélée être la plus polyvalente.

Maintenant que nous avons établi Gigi comme le gagnant probable de la saison 12, amusons-nous un peu et prédisons le reste du Top 4 (destiné à plus), n’est-ce pas? Je vais commencer par m’adresser à l’éléphant disqualifié dans la salle: Sherry Pie serait absolument dans le Top 4 si ce n’était pas, vous savez, ce dont nous nous souvenons au début de chaque épisode. La plupart de ses contributions ont été supprimées, mais Sherry a remporté deux défis et n’a jamais eu à se synchroniser pour sa vie.

Jaida Essence Hall détient également la distinction d’être l’une des seules reines encore à atterrir au fond, ce qui en fait une candidate évidente. Je pense également que les juges ont négligé les contributions de Widow Von’Du, et j’aimerais voir sa terre dans le Top 4. D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, Jackie est une candidate décente pour cette quatrième place, cependant il est également possible que Crystal Methyd ou Jan la délogent. Je ne vois pas Heidi N. Closet faire le Top 4, mais compte tenu de la réponse du public à son égard, je dois imaginer qu’elle sera nommée Miss Congeniality cette saison.

Pour vous rafraîchir la mémoire, voici une liste de toutes les reines encore éligibles pour figurer dans le Top 4: Crystal, Gigi, Heidi, Jackie, Jaida, Jan et Widow. (De plus, toutes les théories partagées ici n’ont pas été influencées par les spoilers, que je connais abondants sur ces internets ici. Je reste non gâté. Frais, même.)

Êtes-vous d’accord que Gigi est la reine à battre dans la saison 12? Utilisez notre sondage ci-dessous pour assembler votre Top 4, puis déposez un commentaire avec plus de vos prédictions ci-dessous.