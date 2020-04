Gagnant «Trop chaud pour gérer»: Récapitulation finale – Qui a enfreint le plus de règles?

HISTOIRES CONNEXES

Nous devons vraiment féliciter Too Hot to Handle – la première saison du dernier sexperiment en réalité de Netflix a réussi à offrir une finale tout aussi polarisante que sa distribution de chiens adorables en corne.

Après sept épisodes d’essayer (et d’échouer) de se tenir la main, les jours des candidats à «The Retreat» se terminent, inspirant plusieurs grands gestes romantiques – y compris Sharron demandant à Rhonda d’être sa petite amie et rencontrant son fils sur FaceTime. (Ce petit garçon qui regarde de côté Sharron était parmi mes moments préférés de la saison.)

Harry fait également un geste romantique (en quelque sorte) en ne s’excusant pas d’avoir enfreint tant de règles avec Francesca: “Désolé que nous ayons chaud comme f – k et nous voulons nous déchirer comme des poulets rôtis!” J’ai l’impression que c’est sa version de la défendre – et c’est la croissance, mes amis.

«Le temps presse et les producteurs manquent d’idées», note le narrateur, enchaînant sur «un cliché télé de plus»: une fête blanche sexy… avec une touche! Comme l’explique Lana, Francesca et Harry sont responsables de la déduction de 32 000 $ des 100 000 $ d’origine, ce qui signifie qu’ils ont coûté plus cher au groupe que tout autre joueur. Elle leur donne une chance de remettre cet argent dans le pot – qui s’élève maintenant à la modique somme de 43 000 $ – et tout ce qu’ils ont à faire est de passer une nuit dans la suite privée… sans aucun contact physique.

Naturellement, les concurrents de Harry et Francesca ont peu confiance en leur capacité à rester chastes. “Je ne ferais pas confiance à Francesca autant que je pourrais la jeter, pour être honnête … mais je la frapperais toujours”, dit Kori. Et nous savons tous ce que Chloé ressent à propos de Francesca («Sa morale n’est pas!»), Donc les attentes pour la soirée sont naturellement faibles. Cela n’aide pas non plus que Francesca demande à Harry, “Combien penses-tu que l’anal est?” Bonne douleur, madame.

À la grande surprise du groupe, Harry et Francesca restent en dehors de la zone osseuse (!!!), ramenant le total final à 75 000 $. Malheureusement, tout le monde n’est pas éligible pour le gagner. “Dans 24 heures, j’annoncerai un gagnant, mais j’ai remarqué que vous n’avez pas tous investi de manière égale dans le processus”, a déclaré Lana au groupe avant d’envoyer Madison et Kori.

Les 10 joueurs restants se réunissent à nouveau la nuit suivante pour la grande annonce de Lana – et ils sont sur le bord. À un moment donné, une Chloé effrénée demande à Lana: “Essaye-tu de me faire s – t moi-même devant tout le monde?” Pour être juste, c’est une question que nous, les téléspectateurs, aurions pu poser à Chloé toute la saison.

Lana commence par demander à Francesca de se lever, suivie par Harry… et Sharron… et Rhonda! «Vous quatre avez montré une grande force et une grande croissance en créant des liens émotionnels», leur dit-elle. Mais elle n’a pas fini. Elle demande alors à David de se lever… puis Chloé… et Kelz… et Nicole… et Lydia!… Et Bryce?!

«Chacun de vous a adopté le processus et s’est aidé les uns les autres à nouer des liens plus étroits», a-t-elle déclaré aux 10 finalistes, qui ont chacun remporté 7 500 $. (Avant impôt.) C’est vrai, les amis – tout le monde est gagnant.

Je sais que Kelz s’imagine lui-même le comptable du groupe, mais je me suis dit que j’allais croquer moi-même quelques chiffres. Voici une ventilation de chaque règle enfreinte…

* Francesca et Harry s’embrassent dans l’épisode 2 – 3000 $

* Francesca et Haley s’embrassent dans l’épisode 2 – 3000 $

* Sharron et Rhonda ont presque des relations sexuelles dans l’épisode 5 – 16 000 $

* Bryce et Chloé s’embrassent dans l’épisode 5 – 3000 $

* Francesca et Harry ont des relations sexuelles dans l’épisode 6 – 20 000 $

* Chloé et Kori s’embrassent dans l’épisode 6 – 3000 $

* Lydia et David s’embrassent dans l’épisode 7 – 3000 $

* Francesca et Harry tombent sous l’épisode 7 – 6000 $

Était-il juste pour tout le groupe de partager le prix, ou aurait-il dû être distribué différemment? Et quels couples (Francesca et Harry et / ou Sharron et Rhonda) pensez-vous sont toujours ensemble? Votez dans nos sondages ci-dessous, puis déposez un commentaire avec toutes vos réflexions sur Trop chaud pour gérer.

