Gagnante d’un Grammy Billie Eilish chante pas le temps de mourir chanson / film à thème

Au cours des deux dernières années, un chanteur et compositeur adolescent Billie Eilish a connu une ascension fulgurante vers le succès. Vous l’avez probablement entendue dans le single “Bad Guy” partout, y compris au générique de Brightburn et dans la bande-annonce de Bombshell. Maintenant, vous êtes sur le point d’entendre encore plus du gagnant du Grammy avec son prochain concert: chanter et écrire la chanson thème de la prochaine mission de James Bond dans Pas le temps de mourir, la sortie finale de Daniel Craig comme 007.

Billie Eilish ne chante pas le temps de mourir

Après avoir publié une série d’images dans ses histoires Instagram de diverses filles Bond de l’histoire de la franchise, Billie Eilish a créé ce post sur Instagram. À l’origine, elle était un peu plus timide avec une légende qui disait “Devinez ce que je fais”. Mais apparemment, c’était trop vague, car maintenant il est dit “No Time to Die. JAMES BOND. ET JE CHANTE LA CHANSON THÉMATIQUE. “Et c’est à peu près toute l’annonce dont nous avons besoin pour que cela soit confirmé.

Des rumeurs circulent depuis que Billie Eilish chante la chanson thème de No Time to Die depuis un petit moment maintenant, mais elles ressemblent plus à des fans exprimant un souhait au monde qu’à des rapports substantiels. Après tout, son style musical se prête au côté plus sensuel des chansons à thème de James Bond, que nous avons toutes précédemment classées pour votre plaisir de lecture et d’écoute.

Eilish a fait d’énormes vagues en tant qu’artiste depuis le début de son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? en mars 2019. À seulement 17 ans, elle est devenue la première artiste née dans les années 2000 à avoir un album numéro un aux États-Unis et la plus jeune femme à avoir un album numéro un au Royaume-Uni. Elle a également été nominée pour six Grammy Awards, dont Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year et Best New Artist, ce qui en fait la plus jeune artiste à avoir jamais été nominée dans ces quatre catégories principales au cours de la même année.

Si cela ne vous suffit pas, Eilish a également battu le record de la plupart des chansons Hot 100 d’une artiste féminine. Toutes ses chansons sauf une de Quand nous nous endormons tous, Où allons-nous? figuraient sur la liste en même temps, ce qui est un peu fou.

Pour tous ceux qui pourraient entendre parler de Billie Eilish pour la première fois, voici sa chanson la plus connue, “Bad Guy”:

No Time to Die arrive au cinéma ce printemps 10 avril 2020.

