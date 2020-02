Gagnants de la guerre ‘Yul Kwon a révélé qu’il avait pris plus de fruit à pain avec son appareil que l’échelle de Tony Vlachos

Dans le deuxième épisode de Survivor 40: Winners at War, Tony Vlachos et Yul Kwon ont tous deux récupéré avec succès, mais de manière très différente, des fruits à pain pour leurs camarades.

Yul a révélé qu’il avait «dépassé» Tony avec son appareil et récupéré plus de fruits dans une réponse Twitter.

Tony Vlachos | Robert Voets

Yul Kwon et Tony Vlachos avant «Survivor 40: Winners at War»

En 2006, Yul Kwon a participé à Survivor: Cook Islands au départ en tant que membre de la tribu Puka Puka. Après un échange de tribu, il s’est retrouvé dans la minorité et a utilisé son God Idol pour gagner l’avantage et se conduire lui-même et trois autres au Final Four. Son gameplay stratégique lui a valu le titre de Sole Survivor sur les prouesses physiques du favori des fans Ozzy Lusth lors d’un vote 5-4-0.

Huit ans plus tard, Tony Vlachos a fait ses débuts de Survivor lors de la 28e saison, Cagayan, ou Brawn vs Brains vs. Beauty. Au départ faisant partie de la tribu musclée, Tony a navigué vers le Conseil tribal final malgré un jeu chaotique où il a retourné ses alliés plusieurs fois.

Même si le policier a perdu le dernier défi d’immunité, il a convaincu le fidèle Woo Hwang de le mener à bout face à l’impopulaire Kass McQuillen et a remporté une victoire dominante 8-1.

Le vainqueur de Cagayan est revenu pour Game Changers (saison 34) mais est devenu la deuxième personne à avoir voté hors de l’île quand il s’est fait un ennemi avec Sandra Diaz-Twine.

Yul Kwon et Tony Vlachos ont récupéré du fruit à pain pour leurs camarades

Tony et Yul, ainsi que 18 champions précédents, ont choisi de revenir pour Winners at War de la saison 40 pour un autre titre et un prix en argent record de 2 millions de dollars.

Les deux font partie de la tribu Dakal, mais ils jouent à des jeux très différents. Tony s’est mis en “probation” et ne court pas à la recherche d’idoles, du moins pas encore. De plus, il s’est aligné avec Sarah Lacina pour une autre tentative à Cops-R-Us et a fait la paix avec Sandra Diaz-Twine.

D’un autre côté, Yul a mis en place une alliance avec les «agents libres» composés de lui-même, Sophie Clarke, Wendell Holland et Nick Wilson. Il a également orchestré l’élimination d’Amber Mariano et placé avec succès des cibles sur «l’alliance du poker».

Dans une scène supprimée de Winners at War, Yul et Nick ont ​​tenté de faire tomber l’arbre à pain d’un arbre élevé à l’aide d’un long bâton de bambou. Cela n’a pas fonctionné, mais dans le deuxième épisode, le consultant en gestion a réussi à en récupérer un à l’aide d’un bâton avec une corde attachée autour.

Tony, voulant obtenir plus de fruit à pain que Yul, a attaché une échelle de 20 pieds avec des bâtons de bambou et des «morceaux de ficelle fragiles». Même si l’échelle semblait très instable, il a réussi à monter et à récupérer l’arbre à pain de l’arbre.

Yul Kwon a révélé qu’il avait attrapé plus de fruit à pain que Tony Vlachos

De nombreux fans ont remarqué que les façons très différentes dont Yul et Tony ont abordé le fruit à pain rappellent leurs jeux différents, mais éprouvés.

Par exemple, Tony a construit une échelle qui tenait à peine ensemble mais s’est précipitée et a espéré le meilleur. D’un autre côté, Yul a «patiemment et efficacement» résolu le problème. Quoi qu’il en soit, les deux ont réussi et ont récupéré des fruits à pain pour leurs tribus.

Oh c’est facile. Pas de manque de respect pour Tony, mais j’ai attrapé bien plus de fruit à pain. De plus, je n’ai presque pas tué tout le monde dans notre tribu.

– Yul Kwon (@yul_kwon) 21 février 2020

Sur Twitter, Yul a révélé qu’il “avait attrapé bien plus de fruits à pain” que Tony, et “n’avait pas presque tué tout le monde” sur la tribu. Regardez Survivor 40: Winners at War les mercredis à 20 h EST sur CBS.