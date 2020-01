Gagnez des passes pour voir avant tout le monde Présence du mal

Le Mexique est l’un des pays ayant le plus de goût pour les films d’horreur, donc les distributeurs apportent souvent de nombreuses cassettes du genre, sachant que ce sont des paris sûrs sur notre territoire. L’un des nouveaux paris d’Universal dans le genre d’horreur est Presence of Evil (The Turning), une nouvelle adaptation de The Turn of the Screw, le célèbre roman de Henry James. Bien que le livre ait plusieurs adaptations, comme le grand The Innocents, la nouvelle version promet de moderniser l’histoire classique des fantômes, en plus de nous faire sauter du fauteuil avec ses nouveaux effets spéciaux.

Comme si cela ne suffisait pas, Presencias del Mal a les performances de Finn Wolfhard (Mike Wheeler dans Stranger Things) et Mackenzie Davis (Terminator: Dark Fate), deux des acteurs qui sont à l’honneur.

Si vous voulez gagner un double pass pour voir devant tout le monde Presence of Evil, il vous suffit de répondre aux questions suivantes:

1. Quelle est la chose la plus surnaturelle qui vous soit arrivée?

2. Mentionnez le nom du réalisateur et d’au moins deux acteurs dans ce film.

Les premières réponses qui viennent à notre courrier contacto@codigoespagueti.com ils gagneront un double pass pour la première du 21 janvier.

