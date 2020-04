Gagnez le lot de cadeaux The ComingSoon The Gentlemen Prize!

Gagnez le lot de prix The Gentlemen de ComingSoon!

Pour célébrer le lancement à domicile de Guy Ritchie’s Les messieurs, ComingSoon.net s’associe à Universal Pictures Home Entertainment pour offrir le kit ultime «Gentlemen’s Night In» comprenant:

* 1 copie Blu-ray de The Gentlemen

* 1 Le jeu de cartes de marque Gentlemen

* 4 Les pierres de whisky sur le thème des gentlemen

* 1 Le verre à whisky de marque Gentlemen

* 1 paire de lunettes rétro

Le gagnant sera choisi au hasard à la fin de cette semaine, le 24 avril! Pour gagner, il vous suffit d’envoyer votre nom par e-mail sous le thème «GENTLEMEN» à: [email protected]

Les messieurs est désormais disponible en Digital HD, Blu-ray, DVD et 4K UHD et peut être commandé ici.

Les messieurs (anciennement intitulé Toff Guys) Suit l’expatrié américain Mickey Pearson (McConaughey) qui a construit un empire de marijuana très rentable à Londres. Quand le mot sort qu’il cherche à retirer de l’argent pour toujours, cela déclenche des complots, des stratagèmes, des pots-de-vin et du chantage dans le but de voler son domaine sous lui.Le cocktail visuel signature de Ritchie sera servi avec beaucoup de plaisir. Ritchie a écrit le scénario avec Marn Davies et Ivan Atkinson.

Le film met en vedette Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club), Hugh Grant (Quatre mariages et un enterrement), Collin Farrell (Veuves), Henry Golding (Crazy Rich Asians), Michelle Dockery (Downton Abbey), Charlie Hunnam (Pacific Rim), Jeremy Strong (Succession) et Eddie Marsan (Sherlock Holmes). Les messieurs comprend également Lyne Renee, Chris Evangelou, Eugenia Kuzmina et Jason Wong.

Ritchie sort du succès massif de son adaptation en direct de Disney’s Aladdin qui a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde. Ses autres crédits de films notables incluent Sherlock Holmes films, Arracher et Serrure, réserve et deux barils fumants.

