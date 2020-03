GAGNEZ l’ensemble Blu-ray / DVD à 3 disques ‘Verotika’ de Glenn Danzig

“Tellement mauvais, c’est bon” est un euphémisme en ce qui concerne Glenn Danzig«S Verotika, qui est devenu quelque chose d’un classique culte instantané, avec notre propre Patrick Bromley l’appelant “l’équivalent horreur de The Room” dans sa revue ici sur Bloody Disgusting.

Verotika est une anthologie d’horreur racontée dans trois contes effrayants extraits de la longue empreinte comique énervée de la légende du rock Glenn Danzig du même nom.

“Le premier segment raconte l’histoire d’une femme avec des globes oculaires pour les mamelons qui évoque une araignée albinos géante et meurtrière chaque fois qu’elle s’endort. Dans la deuxième histoire, une danseuse défigurée recueille les visages d’autres femmes. Le troisième et dernier segment est un aperçu de la légende d’Elizabeth Bathory, à propos d’une comtesse qui baigne dans le sang des vierges afin de rester jeune. »

Alice Tate (La méthode Kominsky), Sean Kanan (The Karate Kid Part III), Caroline Williams (The Texas Chainsaw Massacre 2) et Cody Renee Cameron (El Camino) étoile avec Ashley Wisdom, Natalia Borowsky, Rachel Alig, et Scotch Hopkins. Kayden Kross a une performance exceptionnelle.

La bande-annonce NSFW ci-dessous vous donne un petit aperçu du chaos que Dantzig délivre – et nous vous assurons qu’il n’y a pas de pénurie de sang, de tripes et de nudité.

Sérieusement, réunissez tous vos amis et faites une nuit de Verotika, qui est maintenant sur les plates-formes VOD avec un ensemble de sortie Blu-ray / DVD à 3 disques pour le 17 mars.

