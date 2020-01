GAGNEZ ‘The Nightshifter’ sur DVD de RLJE Films

Bloody Disgusting a (2) copies DVD du réalisateur d’horreur brésilien Dennison Ramalho(Love for Mother Only, Ninjas, ABCs of Death 2 et le dernier film du scénariste Coffin Joe, Embodiment of Evil) The Nightshifter pour que certains lecteurs chanceux gagnent.

Dans The Nightshifter, Stênio (Daniel de Oliveira) opère le changement de cimetière dans la morgue d’une vaste ville violente. Chaque nuit, il prépare les cadavres sans vie pour examen, mais il n’est jamais seul. Car Stênio peut parler aux morts… et ils répondent. Mais lorsque les murmures des morts révèlent des secrets de sa propre vie, Stênio déchaîne une malédiction qui fait surgir un danger et des ténèbres inimaginables.

Le film met également en vedette Fabiula Nascimento (S.O.S .: Women to the Sea 1 & 2), Bianca Comparato («3%»), et Marco Ricca (Délicat délit).

